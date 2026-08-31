Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Jeśli planujecie dzisiejszy dzień spędzić nad brzegiem Bałtyku, Rowy oferują idealne warunki do plażowania. Na wszystkich siedmiu monitorowanych kąpieliskach woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli, a brak czerwonych flag oznacza, że wejście do morza jest całkowicie bezpieczne.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk i panujących na nich warunków:

Rowy Wschód Słowińskie I: kąpielisko otwarte; temperatura powietrza wynosi 21°C , a wody 19°C . Wiatr wieje z bardzo łagodną prędkością 2 m/s .

kąpielisko otwarte; temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr wieje z bardzo łagodną prędkością . Rowy Wschód Słowińskie II: kąpielisko otwarte; termometry wskazują 21°C w powietrzu i 19°C w wodzie, przy lekkim wietrze 2 m/s .

kąpielisko otwarte; termometry wskazują w powietrzu i w wodzie, przy lekkim wietrze . Rowy Zachód Apator: kąpielisko otwarte; temperatura powietrza to 21°C , natomiast woda ma komfortowe 19°C . Prędkość wiatru wynosi zaledwie 2 m/s .

kąpielisko otwarte; temperatura powietrza to , natomiast woda ma komfortowe . Prędkość wiatru wynosi zaledwie . Rowy Zachód Centralne: kąpielisko otwarte; powietrze rozgrzało się do 21°C , a woda osiągnęła 19°C . Warunki dopełnia spokojny wiatr o sile 2 m/s .

kąpielisko otwarte; powietrze rozgrzało się do , a woda osiągnęła . Warunki dopełnia spokojny wiatr o sile . Rowy Zachód Domki Letniskowe: kąpielisko otwarte; temperatura powietrza wynosi 21°C , a wody 18°C . Wiatr jest tu minimalnie silniejszy – 3 m/s .

kąpielisko otwarte; temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr jest tu minimalnie silniejszy – . Rowy Zachód Radomsko: kąpielisko otwarte; powietrze ma 21°C , woda 18°C , a wiatr wieje z prędkością 3 m/s .

kąpielisko otwarte; powietrze ma , woda , a wiatr wieje z prędkością . Rowy Zachód Słoneczko: kąpielisko otwarte; temperatura powietrza to 21°C, a woda ma 19°C. Nad bezpieczeństwem czuwa też spokojny wiatr o prędkości 2 m/s.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów obawa przed zakwitem sinic jest kluczowym czynnikiem przy wyborze plaży. Mamy jednak doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano dziś obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku na całym obszarze kąpieliskowym.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Rowach to prawdziwy prezent na zakończenie sezonu urlopowego. Temperatura powietrza na poziomie 21°C w połączeniu z bardzo słabym wiatrem (od 2 do 3 m/s) stwarza idealny mikroklimat do relaksu. Woda w Bałtyku ma obecnie od 18°C do 19°C, co jak na koniec sierpnia jest bardzo dobrym wynikiem. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek zależy przede wszystkim od nas samych. Choć dziś na masztach nie uświadczymy czerwonych flag, złota zasada plażowicza zawsze pozostaje aktualna: kąpmy się tylko w miejscach strzeżonych, bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników i zawsze sprawdzajmy kolor flagi przed wejściem do wody.

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