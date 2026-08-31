Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Po gwałtownym pogorszeniu aury pod koniec miesiąca, kiedy nad Bałtykiem hulał silny wiatr, sytuacja wróciła do normy i pozwala na spokojny, bezpieczny relaks. Wiatr niemal zupełnie ucichł, osiągając prędkość zaledwie 2 m/s. Woda w morzu zachęca do orzeźwienia temperaturą na poziomie 17°C, a powietrze ogrzało się dziś do przyjemnych 20°C. Wszystkie oficjalnie monitorowane kąpieliska w mieście są w pełni otwarte i bezpieczne:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1 – brak czerwonej flagi, woda idealna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 20°C , wody 17°C , a wiatr wieje z prędkością 2 m/s .

– brak czerwonej flagi, woda idealna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2 – strefa w pełni otwarta. Parametry są tu znakomite: woda ma 17°C , powietrze 20°C , a delikatne podmuchy wiatru ( 2 m/s ) zapewniają spokojną taflę wody.

– strefa w pełni otwarta. Parametry są tu znakomite: woda ma , powietrze , a delikatne podmuchy wiatru ( ) zapewniają spokojną taflę wody. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka – bezpieczny i otwarty punkt na plażowej mapie miasta. Temperatura powietrza i wody to odpowiednio 20°C i 17°C . Przy wietrze o sile 2 m/s kąpiel jest czystą przyjemnością.

– bezpieczny i otwarty punkt na plażowej mapie miasta. Temperatura powietrza i wody to odpowiednio i . Przy wietrze o sile kąpiel jest czystą przyjemnością. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port – ostatnie z kąpielisk również zaprasza letników. Woda jest przydatna do kąpieli, jej temperatura to 17°C, przy temperaturze powietrza równej 20°C i wietrze 2 m/s.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich tych, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwego zakwitu glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne oceny czystości wody jednoznacznie potwierdzają, że woda jest w pełni bezpieczna i wolna od toksycznych zakwitów, co pozwala na bezstresowe korzystanie z uroków Bałtyku w te ostatnie chwile letniego sezonu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, poniedziałek, 31 sierpnia, żegna nas bardzo łagodną i przyjemną aurą. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 20°C i niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr 2 m/s), plażowanie w Krynicy Morskiej to idealny sposób na zakończenie wakacji. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze sprawdźcie, jaka flaga powiewa na stanowisku ratowniczym. Bezpieczeństwo własne i bliskich powinno być zawsze na pierwszym miejscu – słuchajcie poleceń ratowników i korzystajcie z uroków morza z rozwagą!

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