Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

To rzadko spotykany, idealny scenariusz na zakończenie sezonu urlopowego. Wszystkie oficjalne plaże w Krynicy Morskiej są dziś bezpieczne i w pełni dostępne dla turystów. Dzięki niemal bezwietrznej aurze, która nadeszła po niedawnych kaprysach pogody, morze jest spokojne, co stwarza doskonałe warunki do rekreacji. Oto szczegółowy przegląd sytuacji na poszczególnych kąpieliskach:

Kąpielisko Bulwar Słoneczny 1 – woda o temperaturze 17°C zachęca do orzeźwienia, a powietrze nagrzało się do przyjemnych 20°C . Delikatny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje spokój na tafli wody.

– woda o temperaturze zachęca do orzeźwienia, a powietrze nagrzało się do przyjemnych . Delikatny wiatr wiejący z prędkością zaledwie gwarantuje spokój na tafli wody. Kąpielisko Bulwar Słoneczny 2 – identyczne, bardzo stabilne warunki. Brak jakichkolwiek ostrzeżeń oznacza zielone światło dla plażowiczów. Woda jest przydatna do kąpieli, a łagodna bryza sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi.

– identyczne, bardzo stabilne warunki. Brak jakichkolwiek ostrzeżeń oznacza zielone światło dla plażowiczów. Woda jest przydatna do kąpieli, a łagodna bryza sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi. Kąpielisko przy ul. Korczaka – to popularne miejsce również zaprasza do wody. Parametry są tu tożsame: 20°C w cieniu, 17°C w wodzie i spokojny wiatr. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do pływania.

– to popularne miejsce również zaprasza do wody. Parametry są tu tożsame: w cieniu, w wodzie i spokojny wiatr. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do pływania. Kąpielisko Port – zlokalizowane blisko tętniącego życiem centrum jachtowego, które niedawno gościło finałowe imprezy lata. Dziś panuje tu wspaniały spokój. Woda ma stabilne 17°C, a wiatromierz wskazuje jedynie 2 m/s.

Wszystkie pomiary i oceny zostały zaktualizowane 31 sierpnia 2026 roku, dając gwarancję rzetelności przed Waszym ostatnim letnim wejściem do wody.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się nagłego zakwitu groźnych mikroorganizmów pod koniec lata. Na żadnym z czterech monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody potwierdza, że jest ona w pełni bezpieczna i czysta. Choć wysokie letnie temperatury w minionych tygodniach sprzyjały powstawaniu kożuchów sinicowych w innych rejonach Zatoki Gdańskiej, to prądy morskie i obecne ochłodzenie uchroniły krynickie plaże. Można bez obaw korzystać z kąpieli!

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Ostatni dzień sierpnia przynosi umiarkowane, ale bardzo przyjemne warunki pogodowe. Temperatura powietrza wynosząca 20°C w połączeniu ze słabym wiatrem o prędkości 2 m/s stwarza idealne warunki do spacerów i relaksu na piasku. Bałtyk o temperaturze 17°C jest już rześki, lecz wciąż zdatny do kąpieli dla osób lubiących aktywny wypoczynek. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Choć dzisiejsze warunki są doskonałe, zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników strzegących plaży. Bezpiecznych i udanych ostatnich chwil wakacji!

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