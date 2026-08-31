Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

To idealny moment na pożegnanie lata, ponieważ warunki do kąpieli w Zatoce Gdańskiej są dziś znakomite. Na żadnej z plaż nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Delikatny wiatr wiejący z prędkością 3 m/s stwarza bezpieczne warunki do pływania wpław oraz stawiania pierwszych kroków na desce SUP. Oto lista wszystkich sopockich kąpielisk, które czekają dziś na mieszkańców i turystów:

Sopot - Łazienki Południowe I – temperatura powietrza wynosi 21°C , a woda ma przyjemne 19°C . Ostatnie oficjalne badanie z 28 sierpnia potwierdziło pełną przydatność wody do kąpieli.

– temperatura powietrza wynosi , a woda ma przyjemne . Ostatnie oficjalne badanie z 28 sierpnia potwierdziło pełną przydatność wody do kąpieli. Sopot - Łazienki Południowe II – panują tu identyczne, bardzo dobre warunki: 21°C w powietrzu, 19°C w wodzie oraz wiatr o sile 3 m/s . Brak jakichkolwiek zanieczyszczeń.

– panują tu identyczne, bardzo dobre warunki: w powietrzu, w wodzie oraz wiatr o sile . Brak jakichkolwiek zanieczyszczeń. Sopot-32A-33 – bezpieczna strefa kąpielowa z temperaturą wody wynoszącą 19°C i łagodnym powiewem wiatru.

– bezpieczna strefa kąpielowa z temperaturą wody wynoszącą i łagodnym powiewem wiatru. Sopot-K22 – doskonałe miejsce na odpoczynek przy temperaturze powietrza 21°C i czystej wodzie.

– doskonałe miejsce na odpoczynek przy temperaturze powietrza i czystej wodzie. Sopot-Kamienny Potok-Koliba – kąpielisko w pełni otwarte, woda czysta o temperaturze 19°C .

– kąpielisko w pełni otwarte, woda czysta o temperaturze . Sopot - 13-17 – ostatnia z monitorowanych stref również zaprasza do bezpiecznej kąpieli w bardzo przyjemnych warunkach.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia kąpielisk mamy świetną wiadomość: na żadnej z sopockich plaż nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla kąpiących się, co potwierdzają najświeższe kontrole. Można bez obaw korzystać z uroków Zatoki Gdańskiej i cieszyć się rześką kąpielą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Ostatni dzień sierpnia to doskonałe pożegnanie wakacji z temperaturą powietrza sięgającą 21°C i wodą o temperaturze 19°C. Pamiętajmy jednak, że poniedziałek to ostatni tak ciepły dzień przed nadejściem głębszego ochłodzenia, a po południu słońce może ustąpić miejsca przelotnym opadom deszczu. Niezależnie od doskonałej aury, zawsze pamiętajmy o nadrzędnej zasadzie bezpieczeństwa: przed wejściem do wody bezwzględnie sprawdźmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga to zaproszenie do bezpiecznej kąpieli, natomiast czerwona oznacza kategoryczny zakaz wchodzenia do wody – dla własnego bezpieczeństwa zawsze słuchajmy poleceń ratowników.

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