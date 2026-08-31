Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

To idealny moment na pożegnanie lata na plaży. Warunki wiatrowe są doskonałe do spokojnego relaksu lub stawiania pierwszych kroków na desce. Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska w mieście są dziś całkowicie bezpieczne i otwarte dla kąpiących się. Oto szczegółowy raport z poszczególnych lokalizacji:

Gdynia Babie Doły: Woda jest w pełni zdatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 20°C , a woda w Bałtyku ma 18°C . Delikatny powiew wiatru o prędkości zaledwie 1 m/s stwarza bezpieczne warunki do rekreacji.

Woda jest w pełni zdatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma . Delikatny powiew wiatru o prędkości zaledwie stwarza bezpieczne warunki do rekreacji. Gdynia Orłowo: Bezpieczna przystań u stóp słynnego klifu zaprasza temperaturą powietrza rzędu 20°C oraz wody wynoszącą 18°C . Przy wietrze wiejącym z prędkością 1 m/s tafla wody jest niezwykle spokojna.

Bezpieczna przystań u stóp słynnego klifu zaprasza temperaturą powietrza rzędu oraz wody wynoszącą . Przy wietrze wiejącym z prędkością tafla wody jest niezwykle spokojna. Gdynia Redłowo: Tutaj odnotowano dziś najcieplejszą wodę – ma ona aż 19°C . Temperatura powietrza to przyjemne 20°C , a wiatr osiąga zaledwie 1 m/s .

Tutaj odnotowano dziś najcieplejszą wodę – ma ona aż . Temperatura powietrza to przyjemne , a wiatr osiąga zaledwie . Gdynia Śródmieście: Najpopularniejsza miejska plaża oferuje dziś temperaturę powietrza na poziomie 19°C, a wody – 18°C. Wiatr również jest ledwo wyczuwalny (1 m/s).

Wszystkie badania jakości wody potwierdzają jej czystość, a ratownicy nie mieli podstaw do wywieszania czerwonych flag, co oznacza, że na każdym z tych kąpielisk możemy bez przeszkód wejść do morza.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne oceny jakości wody przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają, że woda na wszystkich plażach jest czysta, przejrzysta i w pełni przydatna do kąpieli. Można więc bez obaw korzystać z uroków chłodnego Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Gdyni oferuje temperatury powietrza oscylujące wokół 19–20°C oraz wodę o temperaturze 18–19°C. Niemal bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s) sprawia, że odczuwalna temperatura jest bardzo przyjemna, idealna na pożegnanie wakacji. Warto jednak pamiętać o zbliżającym się załamaniu pogody w późniejszych godzinach.

Pamiętaj o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet przy tak spokojnym morzu warunki mogą się gwałtownie zmienić. Słuchaj poleceń ratowników, którzy dbają o Twoje bezpieczeństwo, i korzystaj wyłącznie ze strzeżonych stref kąpielowych.

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