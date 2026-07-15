Rozdają mandaty turystom nad morzem. Nawet 1,5 tys. zł kary

Nawet 1,5 tys. zł kary. Wakacje nad morzem mogą słono kosztować

Okres wakacyjny trwa w najlepsze, a wielu Polaków wypoczywa nad Bałtykiem i korzysta z uroków nadmorskich kurortów. W trakcie urlopu o niektórych rzeczach się nie myśli lub zapomina się o ważnych zasadach, które niestety mogą słono kosztować. Wysoki mandat turyści mogą otrzymać m.in. za niszczenie wydm. Pełnią one niezwykle ważną funkcję - chronią wybrzeże przed erozją, silnym wiatrem i sztormami. Rosnąca na nich roślinność stabilizuje natomiast piasek, dlatego nawet pozornie niewinne schodzenie z wyznaczonych ścieżek może prowadzić do jej uszkodzenia. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów mandat może wynieść nawet 1,5 tys. zł. W poważniejszych sytuacjach sprawa może zostać skierowana do sądu, który może orzec jeszcze wyższą grzywnę.

Nie tylko wydmy. Za co jeszcze można dostać mandat nad morzem?

Choć najwyższe kary dotyczą ochrony przyrody, służby zwracają uwagę również na inne wykroczenia popełniane na plażach. Mandat może grozić między innymi za:

kąpiel mimo wywieszonej czerwonej flagi,

zaśmiecanie plaży,

palenie papierosów w miejscach objętych zakazem,

rozpalanie grilla lub ogniska tam, gdzie nie jest to dozwolone,

nieprzestrzeganie lokalnych regulaminów obowiązujących na kąpieliskach.

Wysokość kary zależy od rodzaju wykroczenia oraz okoliczności, jednak w wielu przypadkach funkcjonariusze mogą nałożyć mandat od razu podczas kontroli.

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Zakaz kąpieli w Bałtyku. Kiedy nie można się kąpać?

Powodów zakazu kąpieli może być kilka. Najczęściej obowiązuje w przypadku:

silnego wiatru i wysokich fal,

występowania niebezpiecznych prądów wstecznych,

burz lub zbliżających się wyładowań atmosferycznych,

ograniczonej widoczności, np. podczas gęstej mgły,

przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody, m.in. z powodu zakwitu sinic.

Gdzie są sinice? Nad Bałtykiem duża zmiana. GIS opublikował dane [MAPA SINIC]