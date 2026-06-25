Upały w Polsce. Żar poleje się z nieba, a Polacy pojadą nad Bałtyk

Wraz z nadejściem pierwszej fali letnich upałów nad Polską zainteresowanie wyjazdami nad morze drastycznie wzrosło. Wiele osób planuje wypad nad Bałtyk, aby móc skorzystać ze słońca i schłodzić się w trakcie gorącego weekendu.

Co ciekawe, rośnie nie tylko zainteresowanie wypoczynkiem nad morzem, ale także ryzyko pojawienia się sinic w wodach Bałtyku. Wysokie temperatury, słaby wiatr i długo utrzymująca się słoneczna pogoda tworzą warunki sprzyjające rozwojowi tych mikroorganizmów.

Sinice w Bałtyku

Tegoroczny sezon dopiero się rozpoczyna, jednak pierwsze sygnały o zakwicie sinic już się pojawiły. Wraz ze wzrostem temperatury wody służby sanitarne będą coraz częściej kontrolować stan kąpielisk, a mapy jakości kąpielsik staną się dla turystów równie ważne jak prognozy pogody. Jak więc ma się sytuacja nad Bałtykiem przed gorącym weekendem? Na jednej z plaż już odnotowano pierwszy zakwit!

Krynica Morska sinice. MAPA SINIC

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Serwis Kąpieliskowy GIS, Krynica Morska jako pierwsza nadmorska miejscowość w Polsce odnotowała obecność sinic. Badanie zostało przeprowadzone 24 czerwca, a wyniki potwierdziły obecność niechcianych mikroorganizów. Sinice w Krynicy Morskiej zlokalizowano na kąpielisku Bulwar Słoneczny 2. Pełną mapę sinic znajdziecie poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod zdjęciem.

MAPA SINIC

Zakwit sinic. Jak wyglądają sinice?

Sinice (cyjanobakterie) to mikroskopijne organizmy, więc pojedynczych komórek nie da się zobaczyć gołym okiem. Natomiast gdy występują masowo, tworzą charakterystyczne skupiska widoczne na powierzchni wody. Najczęściej wyglądają jak:

zielonkawy, niebieskozielony lub turkusowy kożuch na powierzchni wody,

żółtozielone, brunatne lub nawet czerwonawe smugi (kolor zależy od gatunku i etapu rozwoju),

gęsta zawiesina przypominająca rozlaną farbę, zupę lub zielony koktajl,

kłaczki, płaty albo pływające skupiska unoszące się przy brzegu.

Woda z zakwitem sinic często jest mętna i może wydzielać nieprzyjemny, stęchły lub ziemisty zapach.

Sinice w morzu - czy można się kąpać?

Jeśli zobaczysz wodę z zielonym lub niebieskozielonym kożuchem, lepiej nie wchodzić do niej ani nie pozwalać na to zwierzętom. Niektóre gatunki sinic produkują toksyny, które mogą powodować podrażnienia skóry, oczu oraz dolegliwości ze strony układu pokarmowego i oddechowego.

Za to możesz dostać mandat na plaży