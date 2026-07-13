Nocą nazbierali 8,5 kg bursztynów

Poszukiwacze bursztynu nad Bałtykiem mieli w ostatnich dniach nie lada okazję do zacnych łowów. Po sztormach, które przeszły przez północną Polskę i doprowadziły do wielu szkód, morze wyrzuciło na brzeg prawdziwe skarby. Choć dla wielu mieszkańców i służb był to czas walki ze skutkami żywiołu, dla fanów morskiego złota okazał się wyjątkowo szczęśliwy.

Silny wiatr i wzburzone fale "poruszyły" dno Bałtyku, uwalniając kawałki bursztynu, które przez lata ukryte były na dnie. Największym szczęściem mogli pochwalić się ci, którzy wybrali się na nocne poszukiwania – jednej z ekip udało się zebrać aż 8,5 kg bursztynów.

To jest totalny rekord 💪 8,5 kg w jedną noc! Bursztynowe żniwa po sztormie trwają w najlepsze, a poszukiwacze ruszyli na plaże 💛 [...] aż 8,5 kg, znalezione w rejonie Przekopu Mierzei Wiślane - napisał profil Hello Mierzeja na Facebooku.

Takie znaleziska nie zdarzają się często i wymagają nie tylko odpowiednich warunków pogodowych, ale również cierpliwości, doświadczenia i odrobiny szczęścia. Dla miłośników bursztynów ostatnie sztormy okazały się więc prawdziwym prezentem od Bałtyku. Zdjęcie zbiorów znajdziecie na dole artykułu.

Ile kosztuje bursztyn w skupie?

Bursztyn to naturalna, skamieniała żywica drzew iglastych, która przez miliony lat ulegała przemianom, tworząc jeden z najbardziej charakterystycznych skarbów wybrzeża Bałtyku. Ceniony jest nie tylko za swój złocisty kolor i niepowtarzalny wygląd, ale także za rzadkość występowania. Najbardziej poszukiwane są okazy duże, czyste, o ciekawych kształtach i wyjątkowej barwie.

Ceny bursztynu w skupie zależą przede wszystkim od jego wielkości, jakości, przejrzystości oraz tego, czy posiada naturalną formę, czy wymaga obróbki. Drobne kawałki mogą być wyceniane na kilkaset złotych za kilogram, natomiast większe i bardziej wartościowe bryłki osiągają znacznie wyższe ceny – najlepsze okazy mogą kosztować nawet kilka tysięcy złotych za kilogram.

Jak szukać bursztynu?

Poszukiwanie bursztynu nad Bałtykiem wymaga przede wszystkim cierpliwości, odpowiednich warunków i odrobiny szczęścia. Najlepsze efekty przynoszą wyprawy po sztormach, gdy silne fale wzruszają dno morza i wyrzucają na brzeg fragmenty żywicy, które przez lata były ukryte w piasku. Szczególnie warto sprawdzać miejsca, gdzie morze pozostawiło naturalne wyrzucone pasy roślinności, drewna i muszli – właśnie tam często gromadzą się bursztynowe okazy.

Poszukiwacze najczęściej wybierają się na plażę o świcie lub nocą, wyposażeni w latarki UV lub takie z mocnym światłem, ponieważ bursztyn łatwiej dostrzec w ciemności. Pomocne mogą być także specjalne sita, podbieraki czy grabie do przesiewania materiału naniesionego przez fale.