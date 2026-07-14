10 najpiękniejszych miast na wakacje w Polsce. To perełki z historią

Wakacje w Polsce. Gdzie jechać na urlop?

Choć dla wielu osób wakacje oznaczają wyjazd za granicę, to nadal są też tacy, którzy zostają w Polsce i urlop spędzają na miejscu. Gdzie jednak warto pojechać? Które miasta sprawdzą się na wakacyjny urlop? O tym poniżej.

10 najpiękniejszych miast na wakacje w Polsce

Wybór idealnego miejsca na wakacyjny wyjazd zależy od indywidualnych preferencji. Jedni marzą o spacerach po zabytkowych uliczkach i odkrywaniu lokalnej historii, inni szukają odpoczynku na plaży, górskich szlaków lub atrakcji dla całej rodziny. Na szczęście w Polsce nie brakuje miejsc, które łączą wyjątkowy klimat z bogatą ofertą turystyczną. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie 10 lokalizacji, które sprawdzą się idealnie na wakacyjną wycieczkę po Polsce.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

10 najpiękniejszych miast na wakacje w Polsce

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Wakacje w kraju bez stresu. Sprawdź, co warto przygotować przed podróżą

Nawet jeśli planujesz urlop wyłącznie w Polsce, warto odpowiednio się do niego przygotować. Przed wyjazdem dobrze jest sprawdzić prognozę pogody, zarezerwować noclegi z wyprzedzeniem oraz zaplanować najważniejsze atrakcje, zwłaszcza w najpopularniejszych miejscowościach, gdzie w sezonie tworzą się kolejki.

Do bagażu warto spakować nie tylko wygodne ubrania i obuwie dostosowane do planowanych aktywności, ale także krem z filtrem UV, nakrycie głowy, podstawową apteczkę oraz dokumenty i środki płatnicze. Jeśli wybierasz się samochodem, nie zapomnij o sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu, a przed podróżą warto również upewnić się, czy w miejscu zakwaterowania dostępny jest parking.