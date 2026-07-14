Sinice Łeba. Czy w Łebie można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Po gwałtownym uderzeniu sztormu z początku lipca, kiedy to w Łebie fale zalewały plaże, a silny wiatr utrudniał wypoczynek, nadszedł upragniony spokój. Morze uspokoiło się, a prędkość wiatru spadła do zaledwie 3 m/s, co stwarza doskonałe warunki do rekreacji nad brzegiem. Jedynym minusem niedawnej wichury jest nagłe ochłodzenie wody – silny, sztormowy wiatr doprowadził do gwałtownego spływu ciepłych mas wody i zastąpienia ich chłodniejszymi z głębin. W efekcie temperatura Bałtyku w Łebie wynosi obecnie zaledwie 17°C, co w środku lata może zaskoczyć niejednego plażowicza. Mimo rześkiej wody, bezpieczeństwo sanitarne nie budzi żadnych zastrzeżeń. Wszystkie trzy strzeżone kąpieliska są otwarte i gotowe na przyjęcie urlopowiczów:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie: woda przydatna do kąpieli (ocena z 9 lipca), temperatura powietrza wynosi 18°C, temperatura wody to 17°C, wiatr wieje z prędkością 3 m/s.

woda przydatna do kąpieli (ocena z 9 lipca), temperatura powietrza wynosi 18°C, temperatura wody to 17°C, wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie: woda przydatna do kąpieli (ocena z 9 lipca), temperatura powietrza wynosi 18°C, temperatura wody to 17°C, wiatr sprzyja wypoczynkowi (3 m/s).

woda przydatna do kąpieli (ocena z 9 lipca), temperatura powietrza wynosi 18°C, temperatura wody to 17°C, wiatr sprzyja wypoczynkowi (3 m/s). Kąpielisko przy plaży C w Łebie: woda przydatna do kąpieli (ocena z 9 lipca), temperatura powietrza to 18°C, temperatura wody wynosi 17°C, wiatr dmucha z prędkością 3 m/s.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne badania próbek wody potwierdzają jej wysoką jakość i pełną przydatność do kąpieli. Można zatem bezpiecznie korzystać z uroków nadmorskiego wypoczynku bez obaw o toksyczne wykwity, które często pojawiają się przy długotrwałych upałach.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Łebie przynosi stabilną, choć umiarkowanie ciepłą aurę, która sprzyja spacerom i odpoczynkowi na piasku. Przy temperaturze powietrza na poziomie 18°C i niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr 3 m/s), plażowanie jest bardzo przyjemne, choć kąpiel w wodzie o temperaturze 17°C wymaga stopniowego oswajania się z chłodem ze względu na niedawny spadek temperatur po sztormie. Jako doświadczony przewodnik przypominam o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowników. Nawet przy spokojnym morzu, bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników, którzy na bieżąco dbają o bezpieczeństwo nad wodą.

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