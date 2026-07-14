Sinice Ustka. Czy w Ustce można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustce zapraszają

Po przejściu niżu Bernadette i fali sztormowej, która zepsuła plany wielu plażowiczom, Bałtyk wreszcie się uspokoił. We wtorek, 14 lipca, na usteckich plażach panują bardzo stabilne i bezpieczne warunki. Słaby wiatr sprawił, że wysokie fale opadły, a ratownicy mogli zdjąć czerwone flagi. Na obu strzeżonych kąpieliskach woda jest czysta i gotowa na przyjęcie spragnionych ochłody turystów. Oto szczegółowy raport z usteckich plaż:

Ustka Wschód – kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi komfortowe 19°C, a woda w Bałtyku nagrzała się również do 19°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co gwarantuje spokojną taflę wody. Według oficjalnych badań woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

– kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi komfortowe 19°C, a woda w Bałtyku nagrzała się również do 19°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co gwarantuje spokojną taflę wody. Według oficjalnych badań woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Ustka Zachód II – kąpielisko jest otwarte. Warunki są identyczne jak na wschodniej stronie: temperatura powietrza to 19°C, wody również 19°C, a wiatr osiąga zaledwie 2 m/s. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne wody zostało potwierdzone i jest ona zdatna do kąpieli.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów widok czystej wody to ogromna ulga, ponieważ letnie upały często sprzyjają zakwitowi groźnych dla zdrowia cyjanobakterii. Mamy jednak doskonałe wiadomości: na usteckich kąpieliskach nie odnotowano obecności sinic. Zgodnie z najnowszymi raportami sanitarnymi oraz obserwacjami ratowników, woda w Ustce jest całkowicie wolna od uciążliwych glonów i zakwitów. Można więc bez obaw korzystać z uroków letniego wypoczynku w wodzie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Ustce przynosi umiarkowane, przyjemne temperatury – zarówno powietrze, jak i woda mają dziś równe 19°C. Przy tak słabym wietrze (2 m/s) odczucie chłodu jest minimalne, co sprzyja rekreacji. Choć dzisiejsze warunki są niemal idealne do bezpiecznej zabawy w wodzie, pamiętajmy o podstawowej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze przed wejściem do wody sprawdźmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Warunki na morzu potrafią zmienić się w ciągu kilku godzin, a polecenia ratowników i oznakowanie kąpieliska są jedynym pewnym wyznacznikiem naszego bezpieczeństwa.

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