Chciał zemścić się na byłej partnerce. Na lotnisku postawił służby na nogi

Fałszywy alarm na lotnisku. Służby w akcji

Cała sytuacja rozpoczęła się od zgłoszenia na numer alarmowy 112. Mężczyzna poinformował, że jego była partnerka, która wybiera się w podróż samolotem, ma przy sobie materiał wybuchowy ukryty w plecaku. Z uwagi na charakter informacji natychmiast wdrożono procedury bezpieczeństwa i skierowano na miejsce odpowiednie służby.

W akcję zaangażowano policjantów, funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz pracowników ochrony lotniska. Kobieta została dokładnie sprawdzona, a jej bagaż poddano szczegółowej kontroli. Weryfikacja wykazała, że zgłoszenie było nieprawdziwe – w plecaku nie znaleziono żadnych materiałów wybuchowych ani innych niebezpiecznych przedmiotów. Po zakończeniu czynności pasażerka mogła odlecieć zgodnie z planem.

Zatrzymanie 67-latka z Malborka. Grozi mu więzienie

Po wykluczeniu zagrożenia funkcjonariusze zajęli się ustaleniem osoby, która przekazała fałszywą informację. Analiza zgromadzonych materiałów i danych telekomunikacyjnych pozwoliła szybko ustalić właściciela numeru, z którego wykonano połączenie. Okazał się nim 67-letni mieszkaniec Malborka, który został zatrzymany.

Mężczyzna trafił do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa, gdzie przedstawiono mu zarzut wywołania fałszywego alarmu. Prokurator zdecydował o objęciu go dozorem policji oraz zastosowaniu poręczenia majątkowego w wysokości 1000 zł. Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

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