Co się stało po 4:12? Najważniejsze tropy i hipotezy w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek

Początek dramatu Iwony Wieczorek. Jedna kłótnia zaważyła o wszystkim?

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek od lat pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych w historii polskiej kryminalistyki. W nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku 19-latka bawiła się ze znajomymi. Wieczór rozpoczął się na działce należącej do dziadków Pawła P., a później cała grupa przeniosła się do popularnego wówczas Dream Clubu w Sopocie. Oprócz Pawła byli z nimi również jego dwaj koledzy oraz 17-letnia Adria – koleżanka i sąsiadka Iwony.

Z czasem atmosfera spotkania zaczęła się jednak pogarszać. Iwona postanowiła zakończyć imprezę i samotnie wrócić do domu. Wcześniej otrzymała wiadomość od koleżanki, z której wynikało, że jej były chłopak, Patryk G., przebywa w klubie Banana Beach w towarzystwie innych dziewczyn. Do dziś nie udało się ustalić, czy właśnie ta informacja wpłynęła na jej decyzję o wcześniejszym wyjściu z imprezy.

Archiwum X wraca do sprawy Iwony Wieczorek. Nowe działania w Trójmieście

Do dziś nie wiadomo również, dlaczego 19-latka nie wróciła do domu taksówką razem z Adrią, lecz zdecydowała się iść pieszo. O godz. 4.12 monitoring zarejestrował ją po raz ostatni w okolicy wejścia nr 63 na plażę w gdańskim Jelitkowie. Od tamtej chwili wszelki ślad po Iwonie zaginął.

W ostatnich tygodniach śledczy ponownie zintensyfikowali działania. Funkcjonariusze krakowskiego Archiwum X, wspierani przez policjantów z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstwami z Warszawy, prowadzili szeroko zakrojone czynności terenowe. Prokuratura Krajowa potwierdziła, że wykorzystano m.in. georadary, a biegli przygotowali istotną opinię dotyczącą jednej z najważniejszych wersji śledczych. W ostatnich tygodniach przesłuchano także dziesiątki osób, w tym osoby z najbliższego otoczenia zaginionej. Ze względu na dobro postępowania szczegóły tych działań nie są ujawniane.

Mimo upływu 16 lat śledztwo nadal nie przyniosło odpowiedzi na najważniejsze pytania. Jakie tropy udało się zweryfikować? Które hipotezy wciąż pozostają aktualne? O najważniejszych ustaleniach i teoriach związanych z zaginięciem Iwony Wieczorek przeczytasz w naszej galerii.

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