Przypadek ptasiej grypy wykryty na Pomorzu! Wprowadzono restrykcje dla właścicieli drobiu

Ptasia grypa w gminie Chojnice. Wirus wykryty u dzikiego ptaka, wprowadzono obostrzenia

W gminie Chojnice potwierdzono przypadek ptasiej grypy. Wirusa wykryto u dzikiego ptaka - myszołowa zwyczajnego, którego znaleziono w okolicach Nowego Dworu. W związku z zagrożeniem wprowadzono specjalne środki bezpieczeństwa.

Jak ustalił „Dziennik Bałtycki”, służby weterynaryjne otrzymały anonimowe zgłoszenie od osoby spacerującej po lesie w Nowym Dworze, która natknęła się na dwa martwe myszołowy. Ptaki zostały zabezpieczone i przekazane do badań laboratoryjnych. Wyniki potwierdziły, że jeden z nich był zakażony wirusem ptasiej grypy.

W odpowiedzi na wykrycie choroby wyznaczono obszar objęty restrykcjami, obejmujący miejscowości: Nowy Dwór, Angowice, Cołdanki, Chojnaty oraz Lichnowy.

Nowe zasady dla hodowców

Jak informuje portal, wprowadzone działania mają ograniczyć ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, zwłaszcza wśród drobiu hodowlanego. Dla właścicieli ptaków oznacza to szereg nowych obowiązków. Kluczowe jest całkowite odseparowanie drobiu od środowiska zewnętrznego. Ptaki muszą pozostawać w zamkniętych pomieszczeniach i nie mogą być wypuszczane na wybieg. Karmienie oraz pojenie również powinno odbywać się wyłącznie wewnątrz budynków. Niezbędne jest ponadto właściwe zabezpieczenie paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami. Duże znaczenie ma także przestrzeganie zasad bioasekuracji, w tym regularna dezynfekcja, dbałość o higienę rąk oraz ograniczenie dostępu osób postronnych do gospodarstw.

Służby apelują o czujność

Specjaliści podkreślają, że każdy przypadek nagłego padania ptaków powinien być natychmiast zgłaszany odpowiednim służbom. Równie istotne jest informowanie o znalezionych martwych dzikich ptakach, które mogą stanowić źródło dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

