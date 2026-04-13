Pożar przy budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu. Badane są różne scenariusze, w tym podpalenie

Pożar sprzętu budowlanego w Słajszewie wstrzymał prace przy budowie elektrowni jądrowej.

Spłonęło pięć maszyn budowlanych należących do firmy pracującej przy drodze dojazdowej.

W najbliższym czasie zaplanowano działania z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.

Policja bada przyczyny zdarzenia, w tym możliwość celowego podpalenia.

Pożar sprzętu przy budowie elektrowni jądrowej. Spłonęło pięć maszyn

Strażacy zostali wezwani do zdarzenia przy ul. Morskiej w Słajszewie w nocy z 12 na 13 kwietnia. Ogień pojawił się w rejonie planowanej budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Na miejscu działały jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz pięć zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej.

- Obecnie prowadzone są w tej sprawie intensywne czynności mające na celu dokładne ustalenie przebiegu i okoliczności zdarzenia. W najbliższym czasie zaplanowano działania z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa - informuje Anetta Potrykus z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie w rozmowie z Radiem Eska.

Pożar objął maszyny budowlane należące do firmy pracującej przy budowie drogi dojazdowej do przyszłej elektrowni. W wyniku zdarzenia zniszczeniu uległo pięć pojazdów. Służby analizują różne hipotezy, w tym możliwość celowego podpalenia.

