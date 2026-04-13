40-latek połknął prawie kilogram kokainy. Wpadł na lotnisku po przylocie z Londynu

Lotnisko w Gdańsku: 40-latek ukrył w ciele niemal kilogram kokainy

- Obywatel Polski wpadł w ręce służb na gdańskim lotnisku podczas próby wewnątrzustrojowego przemytu narkotyków.

- W jego ciele znajdowało się 89 pakietów z kokainą, których wartość rynkowa wynosi około 300 tysięcy złotych.

- Zatrzymanemu przemytnikowi grozi teraz nawet dwadzieścia lat pozbawienia wolności.

Na lotnisku w Gdańsku zatrzymano 40-letniego mężczyznę, który próbował przewieźć kokainę w swoim organizmie. W jego żołądku znajdowało się aż 89 kapsułek z narkotykiem o łącznej wadze blisko 0,8 kg.

Mężczyzna, który przyleciał z Londynu, został skierowany do rutynowej kontroli. Jego bagaż został szczegółowo sprawdzony z udziałem psa służbowego Loli, wyszkolonego do wykrywania środków odurzających.

- Lola natychmiast zainteresowała się saszetką należącą do mężczyzny, w której znajdowała się kapsułka z białym proszkiem. Wstępny test potwierdził obecność kokainy – poinformowała w poniedziałek Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

Funkcjonariusze z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zwrócili uwagę także na nerwowe zachowanie podróżnego, co mogło sugerować, że ukrywa narkotyki w swoim ciele.

Szpitalne badanie potwierdziło przypuszczenia. Kokaina za 300 tysięcy złotych

W obawie o swoje zdrowie i życie 40-latek przyznał, że połknął kapsułki z kokainą. Został przewieziony do szpitala, gdzie tomografia komputerowa potwierdziła obecność narkotyków w jego organizmie. Łącznie przewoził 89 kapsułek o wadze blisko 0,8 kg, których czarnorynkową wartość oszacowano na około 300 tys. zł.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Za próbę przemytu znacznej ilości narkotyków grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

