Powstały w szarym PRL-u, ale miały kolorową duszę. Blokowiska zachwycały

Anastazja Lisowska
2026-04-06 16:40

Jeszcze zanim pastelowe elewacje i minimalistyczna biel zdominowały polskie miasta, blokowiska potrafiły zaskakiwać odwagą. W czasach niedoborów i wszechobecnej szarości architekci oraz mieszkańcy przemycali kolor tam, gdzie tylko się dało - w mozaikach, detalach, klatkach schodowych i elewacjach. Dziś niestety wiele z tych barwnych akcentów znika pod warstwą jednolitego tynku.

Kolor wbrew rzeczywistości

Polska Rzeczpospolita Ludowa to okres w historii, kiedy nasz kraj znajdował się pod wpływem Związku Radzieckiego i funkcjonował jako państwo socjalistyczne. Był to czas intensywnej odbudowy po II wojnie światowej, a także szybkiej urbanizacji i rozwoju przemysłu. Właśnie wtedy powstawały ogromne osiedla z wielkiej płyty, które miały odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na mieszkania.

Choć potocznie mówi się o "szarym PRL-u", rzeczywistość osiedli mieszkaniowych była bardziej złożona. Owszem, dominował beton i prefabrykaty, ale w tej powtarzalnej strukturze próbowano znaleźć miejsce na indywidualność. Kolor był jednym z najprostszych i najtańszych sposobów, by ją wyrazić. Na elewacjach pojawiały się geometryczne wzory, kontrastowe pasy, a czasem całe kompozycje złożone z barwnych płyt. Klatki schodowe malowano na intensywne odcienie zieleni, błękitu czy pomarańczu. Nie brakowało też mozaik.

Kolorowe bloki to dziś przeszłość

Transformacja ustrojowa przyniosła nowe podejście do estetyki. Termomodernizacje, które ruszyły na szeroką skalę, miały przede wszystkim poprawić efektywność energetyczną budynków. Przy okazji zmieniano ich wygląd - często bez większej refleksji nad pierwotnym projektem.

Zamiast odważnych zestawień kolorystycznych pojawiły się bezpieczne rozwiązania: biel, szarość, beż. Elewacje stały się bardziej "czyste", ale też bardziej jednorodne. W wielu przypadkach zniknęły detale, które nadawały budynkom charakter.

Współczesne miasta toną w szarości

Oczywiście, nie oznacza to, że współczesne rozwiązania są złe. Nowe elewacje są trwalsze, łatwiejsze w utrzymaniu i odpowiadają aktualnym trendom. Problem w tym, że często odbywa się to kosztem różnorodności. Dzisiejsze osiedla bywają do siebie łudząco podobne - niezależnie od miasta. To, co kiedyś było próbą wyrwania się z szarości, dziś ustępuje miejsca ujednoliceniu.  Coraz częściej pojawiają się jednak głosy, że warto wrócić do bardziej odważnego podejścia. Czy deweloperzy zmienią więc sposób wykańczania elewacji i wnętrz w blokach? Bardzo możliwe!

