Pierwszy McDonald's w Gdańsku znów otwarty. Lokal przyjmuje gości po wieloletniej przerwie

McDonald's na dworcu Gdańsk Główny powraca po remoncie

Po kilkuletniej przerwie restauracja McDonald’s ponownie rozpoczęła działalność na dworcu Gdańsk Główny. To miejsce ma szczególne znaczenie zarówno dla mieszkańców, jak i podróżnych, ponieważ właśnie tam funkcjonował pierwszy lokal tej sieci w Gdańsku.

Pierwszy McDonald’s w Polsce otwarto 17 czerwca 1992 roku w Warszawie, u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Wydarzenie wzbudziło ogromne zainteresowanie mieszkańców stolicy, a już pierwszego dnia działalności restauracja obsłużyła rekordową liczbę 13 304 zamówień.

Z czasem kolejne lokale amerykańskiej sieci zaczęły pojawiać się w różnych częściach kraju. W Gdańsku pierwszy McDonald’s uruchomiono na terenie dworca PKP Gdańsk Główny przy ul. Podwale Grodzkie 2. Restauracja działała tam przez wiele lat, jednak została zamknięta na czas modernizacji zabytkowego obiektu. Po zakończeniu remontu lokal znów otworzył swoje drzwi dla klientów.

Od 1 czerwca 2026 roku restauracja ponownie działa na terenie gdańskiego dworca. Lokal, będący jednym z 15 punktów sieci w mieście, prowadzony jest przez franczyzobiorcę Arkadiusza Jakubowskiego.

Restauracja na stacji Gdańsk Główny czeka na gości od świtu do nocy

Z odnowionej restauracji mogą korzystać zarówno gdańszczanie, jak i liczni pasażerowie przewijający się każdego dnia przez dworzec.

Lokal jest otwarty codziennie w godzinach od 6:00 do 24:00. W dni powszednie śniadania serwowane są do godziny 10:30, natomiast w soboty i niedziele do 11:00. Po tych godzinach dostępne pozostaje klasyczne menu sieci.

Zabytkowy wystrój zachowany pod okiem konserwatora zabytków

Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, restauracja została kompleksowo odnowiona, jednak prace przeprowadzono z poszanowaniem historycznego charakteru dworca. Cały projekt uzyskał akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Nowe wnętrze łączy współczesny wystrój z elementami nawiązującymi do historii Gdańska i samego budynku dworca. W restauracji pojawiły się między innymi autorskie zdjęcia przedstawiające miejskie krajobrazy, detale inspirowane konstrukcją dworca oraz kaflowy piec podkreślający zabytkowy charakter miejsca.

Biedrzycka Expressem | 2026 06 02