Potrącili trzy kobiety, jedna zmarła. Potem porzucili auto i uciekli. Nowe fakty w sprawie tragedii w Dębnicy Kaszubskiej

Auto wjechało na chodnik, nie żyje 47-letnia kobieta. Sprawcy usłyszą zarzuty

Do wypadku doszło w sobotę, 7 marca, w Dębnicy Kaszubskiej w powiecie słupskim na Pomorzu. Początkowo informowano, że na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 210 samochód osobowy potrącił kobietę. Na miejscu okazało się jednak, że poszkodowane są trzy osoby.

Jak przekazała następnego dnia policja, kobiety szły chodnikiem, gdy wjechał w nie samochód. Zespół ratownictwa medycznego prowadził na miejscu resuscytację krążeniowo-oddechową u 47-latki, jednak mimo podjętych działań kobieta zmarła. Dwie pozostałe poszkodowane, w wieku 45 i 49 lat, z obrażeniami kończyn zostały przewiezione do szpitala.

- Policjanci ustalili, że kierujący osobowym volkswagenem jadąc od strony Słupska na łuku drogi stracił panowanie nad prowadzonym przez siebie pojazdem, który następnie wjechał na chodnik i potrącił idących nim pieszych. Następnie kierowca porzucił ten pojazd i uciekł. W chwili zatrzymania obaj obywatele Ukrainy byli nietrzeźwi - mówi Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku w rozmowie z Radiem Eska.

Sprawcy mają 40 i 44 lat. Przesłuchanie mężczyzn zaplanowano na wtorek, 9 marca, ponieważ dwa dni wcześniej, w chwili wypadku (7 marca), byli pijani.

Nietrzeźwi mężczyźni zostawili auto na drodze. Policja zabezpieczyła ślady

Nietrzeźwi mężczyźni tuż po zdarzeniu porzucili samochód i uciekli z miejsca wypadku. Zgłoszenie o tragicznym zajściu trafiło do służb po godz. 20:20. Działania strażaków polegały na udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym, świetleniu miejsca wypadku, jego zabezpieczeniu i kierowaniu ruchem na DW 210. Z kolei policjanci na miejscu wypadku pod nadzorem prokuratora zabezpieczali ślady. Gromadzili dokumentację, w tym tę fotograficzną.

