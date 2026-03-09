Mieszkańcy Gdańska bez wody! W tych miejscach czekają przerwy w dostawach nawet na 6 godzin

Brak wody w części Gdańska. Problem dotknie mieszkańców tych lokalizacji

Mieszkańcy niektórych dzielnic Gdańska muszą liczyć się z utrudnieniami w dostępie do bieżącej wody. W niedzielę, 8 marca 2026 roku, doszło do awarii sieci wodociągowej, przez którą w kilku miejscach miasta zabrakło wody. To jednak nie koniec problemów. Jak informuje portal „Puls Gdańska”, na wtorek, 10 marca zaplanowano prace techniczne, które spowodują kolejne przerwy w dostawach.

Zaplanowane przerwy w dostawie wody w Gdańsku obejmą kilka ulic w różnych częściach miasta. Prace techniczne będą prowadzone w dwóch odrębnych przedziałach czasowych.

W godzinach od 7:00 do 13:00 wody może zabraknąć pod następującymi adresami:

ul. Beniowskiego 13, 15, 17

ul. Bora Komorowskiego 104

ul. Słowiańska 28, 29, 30, 31, 32, 33

Mieszkańcy tych budynków powinni przygotować się na kilkugodzinną przerwę w dostawie wody w pierwszej części dnia.

Kolejne wyłączenia zaplanowano w godzinach od 9:00 do 15:00. W tym czasie utrudnienia mogą dotyczyć mieszkańców następujących ulic:

ul. Nadwiślańska 35, 37, 39, 43, 47, 49, 51, 51A, 55

ul. Nadwiślańska 54, 56, 58, 60, 60A, 62, 64, 66

ul. Tęczowa 21, 21F (dz. 14/8), 22, 22C, 22D

W tych lokalizacjach przerwa w dostawie wody może potrwać nawet do sześciu godzin.Planowane przerwy w dostawie wody najczęściej są związane z pracami technicznymi, konserwacją sieci lub modernizacją infrastruktury wodociągowej. Takie działania są konieczne, aby utrzymać sprawność systemu i ograniczyć ryzyko poważniejszych awarii w przyszłości.

Co zrobić, gdy nagle zabraknie wody w domu?

Gdy w domu nagle zabraknie wody, przede wszystkim warto sprawdzić komunikaty lokalnych wodociągów lub administracji budynku. Często informują one o awarii i przewidywanym czasie jej usunięcia. Dobrze jest zakręcić krany, aby po przywróceniu dostaw uniknąć zalania mieszkania lub zapowietrzenia instalacji. Jeśli przerwa się przedłuża, można skorzystać z punktów poboru wody lub beczkowozów, które czasem podstawiają służby miejskie. Po powrocie wody zaleca się przez chwilę spuścić ją z kranu, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia i powietrze z instalacji.

