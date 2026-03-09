Tankowanie paliwa na zapas pod lupą policji. Ten błąd kosztuje krocie

Regularne podwyżki na stacjach benzynowych skłaniają liczną grupę kierowców do gromadzenia zapasów. Wrzucenie dodatkowego kanistra do bagażnika jawi się jako świetny sposób na oszczędności przy dynamicznie zmieniających się cennikach. Zdecydowana większość właścicieli aut zapomina jednak o surowych regulacjach prawnych dotyczących transportu substancji łatwopalnych. Zignorowanie tych wytycznych stanowi prostą drogę do otrzymania gigantycznej kary finansowej, która potrafi uszczuplić domowy budżet o kilka tysięcy złotych.

Mandat za przewożenie paliwa. Kara wynosi nawet 3000 złotych

Prawo precyzyjnie definiuje zasady transportowania materiałów niebezpiecznych przez osoby prywatne w samochodach. Kierowcy mogą legalnie przewozić dodatkowe zapasy benzyny wyłącznie w certyfikowanych pojemnikach. Pojedynczy zbiornik nie może przekraczać 60 litrów pojemności, a całkowity limit dla jednego auta wynosi maksymalnie 240 litrów. Jeżeli funkcjonariusz drogówki zauważy nieatestowane opakowanie lub przekroczenie dopuszczalnej objętości cieczy, spotkanie zakończy się bardzo surową karą. Za złamanie tych rygorystycznych przepisów właściciel pojazdu musi liczyć się z nałożeniem mandatu w wysokości sięgającej 3 tysięcy złotych.

Policyjna kontrola kanistrów. Kluczowy jest międzynarodowy symbol UN

Patrole policyjne wnikliwie weryfikują certyfikaty umieszczone na przewożonych zbiornikach. Właściwe opakowanie musi posiadać wyraźne zatwierdzenie do transportu cieczy łatwopalnych. Najczęściej poszukiwanym przez mundurowych oznaczeniem jest międzynarodowy znak UN, który poświadcza bezwzględną zgodność z rygorystycznymi standardami bezpieczeństwa.

Surowe prawo kategorycznie zakazuje transportowania paliw silnikowych w nieprzystosowanych do tego naczyniach. Na czarnej liście znajdują się między innymi:

plastikowe butelki po napojach,

zużyte opakowania po letnim lub zimowym płynie do spryskiwaczy,

różnego rodzaju wiadra po chemii budowlanej.

Zwykłe pojemniki błyskawicznie reagują z agresywną chemią i ulegają nagłemu zniszczeniu. Tani plastik wytwarza również niebezpieczne ładunki elektrostatyczne, co nierzadko doprowadza do potężnego wybuchu w zamkniętym pojeździe.

Przechowywanie paliwa w domu i garażu. Zobacz obowiązujące limity

Zgodnie z przepisami główne wytyczne dla właścicieli posesji prywatnych prezentują się następująco:

budynki garażowe połączone z częścią mieszkalną pozwalają na magazynowanie do 20 litrów benzyny silnikowej albo 60 litrów oleju napędowego,

w konstrukcjach wolnostojących wykonanych z surowców niepalnych można bezpiecznie zgromadzić zapas sięgający nawet 200 litrów,

właściciele niewielkich blaszaków lub przydomowych wiat podlegają najczęściej ograniczeniom wynoszącym równe 60 litrów cieczy.

Straż pożarna surowo zakazuje wnoszenia kanistrów do budynków wielorodzinnych. Składowanie substancji pędnych w piwnicach czy na balkonach jest całkowicie nielegalne i stwarza ogromne zagrożenie dla życia wszystkich mieszkańców.