Pożar marketu w Czersku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny alert

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny alert dla mieszkańców powiatu chojnickiego po pożarze marketu w Czersku. Służby ostrzegają przed bardzo dużym zadymieniem i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. W komunikacie RCB przekazano jasne zalecenia dla mieszkańców: „Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji”.

Pożar wybuchł po godzinie 9 w markecie „Max” w Czersku. Na miejsce natychmiast skierowano duże siły straży pożarnej. Jak poinformował st. kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, w działania zaangażowano ponad 20 zastępów, w tym specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego, gazowego oraz wsparcia medycznego. W akcji uczestniczą również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. z Karsina i Czarnej Wody.

Ze względu na rozwój ognia służby zdecydowały o ewakuacji mieszkańców pobliskiego osiedla. Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

