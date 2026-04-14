Potężny pożar marketu w Czersku. Trwa pilna ewakuacja okolicznych mieszkańców

Kłęby dymu nad Czerskiem. Ogień strawił chiński market

Pożar wybuchł we wtorek, 14 kwietnia, w markecie Max przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Informacja o zdarzeniu dotarła do służb po godzinie 9:00. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na cały budynek sklepu.

- Sklep jest objęty pożarem. Z budynku wydobywają się gęste kłęby czarnego dymu. Natomiast nie mamy żadnej potwierdzonej informacji, czy w środku ktoś był czy też nie było nikogo - mówi nam Joanna Knop ze straży pożarnej w Chojnicach.

W akcji uczestniczy ponad 20 zastępów straży pożarnej, w tym wyspecjalizowane jednostki ratownictwa chemicznego i gazowego, a także zespoły zapewniające wsparcie medyczne i logistyczne. Do działań włączono również druhów z OSP, m.in. z Karsina i Czarnej Wody.

Na miejscu obecne są także służby policji oraz pogotowie energetyczne, które zajmuje się zabezpieczeniem instalacji i odłączeniem zasilania.

Trwa ewakuacja osiedla w Czersku. Służby odgrodziły teren wokół pożaru

Z uwagi na ogromną skalę zagrożenia, okolica wokół sklepu została zabezpieczona, a dostęp dla osób postronnych ograniczono. Ze względu na intensywny rozwój pożaru i potencjalne zagrożenie dla mieszkańców podjęto decyzję o ewakuacji osób z pobliskiego osiedla. Obecnie nie ma informacji o osobach rannych.

Działania strażaków mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

