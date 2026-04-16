Popłyną z Gdyni do Nowego Jorku! To będzie ich przygoda życia: "Są duże emocje" [ZDJĘCIA]

Dawid Piątkowski
Dominika Bakura
2026-04-16 14:30

Z Gdyni przez Bahamy do Nowego Jorku! "Dar Młodzieży" wyruszył właśnie w swój najprawdopodobniej ostatni tak długi rejs. Przed załogą teraz około 12 tys. mil morskich. Młodych załogantów, na Nabrzeżu Pomorskim, żegnały całe rodziny i przyjaciele. Zobacz zdjęcia.

  • „Dar Młodzieży” wyruszył w rejs przez Atlantyk, nawiązując do historycznej podróży „Daru Pomorza” z 1976 roku.
  • Trasa wiedzie z Gdyni przez Bahamy do Nowego Jorku, a młodych żeglarzy żegnały rodziny i przyjaciele.
  • Co najbardziej doskwiera załodze podczas długiej podróży i jakie wyzwania czekają na nich na morzu?

Śladami „Daru Pomorza”. Wyjątkowy rejs przez Atlantyk

Tegoroczna wyprawa nawiązuje do rejsu Daru Pomorza z 1976 r., kiedy Biała Fregata popłynęła do USA na obchody 200-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. „Dar Młodzieży” właśnie rozpoczął swój – najprawdopodobniej ostatni tak długi – rejs. Trasa prowadzi z Gdyni, przez Bahamy, aż do Nowego Jorku. Na Nabrzeżu Pomorskim młodych żeglarzy żegnały rodziny i przyjaciele.

- Spędziliśmy razem tylko kilka chwil i dzisiaj się żegnamy. Są duże emocje - mówi matka jednego z załogantów.

- Siostra przyjechała aż z Krakowa do Gdyni, żeby mnie zobaczyć, więc doceniam bardzo - mówi uczestniczka "Daru Młodzieży".

- To są nasze ostatnie rozmowy przed wypłynięciem, jest lekki stresik - dodaje kolejna.

Życie na morzu i wyzwania młodej załogi

Czego najbardziej brakuje młodym załogantom podczas tak długiej podróży na morzu? O to zapytała uczestników wyprawy reporterka Radia Eska.

- Najbardziej brakuje mi tego, żeby móc wyjść na spacer i dotknąć trawy - słyszymy.

- Jest to prawdziwa morska przygoda, można zobaczyć jak wygląda życie na morzu, ale też się wchodzi na maszty. Tam jest naprawdę wysoko, około 50 metrów, ale jest to niesamowite przeżycie - dodaje kolejna uczestniczka.

Przed załogą do przepłynięcia jest ponad 12 tysięcy mil morskich. Zobacz zdjęcia.

