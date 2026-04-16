Jasnowidz Jackowski o przyszłości Polski. Zobaczył gigantyczny wzrost cen żywności i niepokojące scenariusze

Spis treści
Krzysztof Jackowski przewiduje przyszłość Polski. Wskazuje na mroczne podziały społeczne
Krzysztof Jackowski podczas swojej najnowszej transmisji na YouTube z 14 kwietnia przedstawił kolejną wizję dotyczącą przyszłości Polski oraz sytuacji na świecie. Jasnowidz z Człuchowa nakreślił scenariusz, w którym nie przewiduje wybuchu wojny w naszym kraju, jednak wskazuje na możliwe niepokojące zmiany.
Według jego relacji w Polsce ma rozpocząć się proces, który doprowadzi do wewnętrznych podziałów.
- Polska nie zostanie zaatakowana, w Polsce nie będzie wojny. Zacznie się jednak pewien proces i będą to rzeczy niepokojące. Polska będzie podzielona. W Polsce dojdzie do jakiś podziałów - podaje Jackowski.
Jasnowidz zaznacza, że zmiany te mają następować stopniowo – początkowo będą mało zauważalne, jednak z czasem staną się coraz bardziej wyraźne i odczuwalne dla obywateli.
- Na początku nic się nie będzie działo. Będzie się wydawało, że jest jakiś podział, ale kraj będzie dalej cały jako Polska. Potem ten proces będzie się zaostrzał i wielu obywateli zrozumie, że zapadły odgórnie jakieś decyzje, które będą dzielić Polskę. (...) Będzie to częściowe przejmowanie naszego kraju, dzielenie naszego kraju. Jesteśmy blisko tego okresu - ocenia jasnowidz z Człuchowa.
Jasnowidz z Człuchowa ostrzega przed dramatem. Wizja wielkiej katastrofy budowlanej
W swojej wypowiedzi odniósł się również do możliwego dramatycznego zdarzenia w Polsce, które – jego zdaniem – mogłoby wywołać duże poruszenie społeczne. W wizji pojawia się obraz intensywnej akcji służb ratunkowych oraz obecności mediów.
- Coś katastroficznego wydarzy się w naszym kraju. Coś wybuchnie lub coś się zawali. To może być coś budowlanego, coś dużego, gdzie jest dużo ludzi. Być może z tego powodu będzie żałoba narodowa nawet. Możliwe, że będzie to miało coś wspólnego ze sportem - podaje Jackowski.
Krzysztof Jackowski zapowiada potężną drożyznę. Globalne konflikty uderzą w polskie portfele
Jasnowidz odniósł się także do sytuacji międzynarodowej, podkreślając, że napięcia na Bliskim Wschodzie mogą przełożyć się na gospodarkę i ceny w Polsce. W jego ocenie możliwy jest wzrost cen ropy, a także problemy w rolnictwie.
- Wielki nieurodzaj w rolnictwie w Europie lub w części Europy. Nieurodzaj w rolnictwie, czyli z plonami będzie duży nieurodzaj. Żywność w drugiej połowie lata lub pod koniec lata bardzo podrożeje. Ceny żywności staną się naprawdę bardzo wysokie. Będzie się o tym mówiło - zaznacza.
Krzysztof Jackowski wieszczy załamanie gospodarki. Ostrzega przed spadkiem wartości pieniądza
Jackowski zwrócił uwagę również na możliwe problemy ekonomiczne w Polsce, wskazując na ryzyko spadku siły nabywczej pieniądza.
- Jeszcze w tym roku będzie się mówiło o 20-procentowym spadku wartości naszych pieniędzy. Czyli ich wartości nominalnej, o 20 procent mniej kupisz za swoje pieniądze. Jeżeli doszłoby do takiej sytuacji to by była ogromna inflacja - ocenia Jackowski.
Należy podkreślić, że są to prywatne przewidywania jasnowidza i nie znajdują potwierdzenia w oficjalnych analizach czy prognozach ekspertów.
Kim jest Krzysztof Jackowski? Kariera najpopularniejszego jasnowidza w Polsce
Krzysztof Jackowski z Człuchowa należy do najbardziej rozpoznawalnych jasnowidzów w kraju. Od lat zajmuje się działalnością związaną m.in. z poszukiwaniami osób zaginionych oraz komentowaniem bieżących wydarzeń. Obecnie regularnie publikuje swoje wizje w mediach i internecie, gdzie obserwuje go szerokie grono odbiorców – zarówno zwolenników, jak i krytyków jego działalności.