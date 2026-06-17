Polacy stawiają na krajowy wypoczynek

Jeszcze kilka lat temu dla wielu Polaków wakacje były niemal synonimem zagranicznych wyjazdów do Egiptu, Turcji, Bułgarii czy Albanii. Dziś ten trend wyraźnie się zmienia. Coraz więcej osób decyduje się spędzić urlop w kraju, a największym zainteresowaniem cieszy się polskie wybrzeże. Z najnowszego raportu "Wakacyjne plany Polaków 2026" przygotowanego przez Trivernę, Grupę Pingwina i Małopolską Organizację Turystyczną wynika, że ponad połowa Polaków (51,5%) planuje tegoroczne wakacje w Polsce, a Bałtyk pozostaje najczęściej wybieranym kierunkiem letniego wypoczynku.

Zachodniopomorskie liderem nadmorskiej turystyki

Szczególnie mocną pozycję na turystycznej mapie kraju zajmuje województwo zachodniopomorskie. Dane GUS pokazują, że region nie tylko przyciąga najwięcej turystów, ale również notuje jedne z najwyższych wzrostów w Polsce.

W lipcu i sierpniu 2025 roku nad Bałtykiem wypoczywało 2,1 mln turystów, co oznacza wzrost o 6 proc. względem poprzedniego roku. Co więcej, już wcześniej odnotowano dynamiczny wzrost na poziomie 13,2 proc. rok do roku. Dodatkowym atutem regionu jest największa baza noclegowa w Polsce licząca 153,7 tys. miejsc. A gdzie jednak chętniej nocują Polacy - wybieramy hotele czy apartamenty?

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Ceny noclegów nad morzem

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Apartamenty wygrywają z hotelami

Najchętniej wybieraną formą zakwaterowania są obecnie apartamenty i mieszkania na wynajem. Taką opcję wskazało 21,4 proc. uczestników badania, wyprzedzając hotele oraz gospodarstwa agroturystyczne.

Kluczowym kryterium wyboru miejsca wypoczynku pozostaje bliskość natury. Dla 34,9 proc. respondentów jest to najważniejszy czynnik przy planowaniu wakacji. To właśnie dlatego największym zainteresowaniem cieszą się obiekty położone w bezpośrednim sąsiedztwie plaży i terenów przyrodniczych.

Obserwujemy trwałą zmianę w sposobie myślenia o wypoczynku nad morzem. Klienci oczekująapartamentów z prawdziwego zdarzenia – przestrzennych, komfortowo wyposażonych, położonychbezpośrednio przy plaży. Turysta, który wybiera taki standard, zostaje dłużej i wraca, a to przekładasię na stabilne, przewidywalne przychody z wynajmu dla właścicieli takich apartamentów – mówiPiotr Mazek, Apartamenty Hevenia. Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]