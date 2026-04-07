Ponad 2 kg amfetaminy w piwnicy! Tczewscy policjanci rozbili nielegalny proceder

Narkotyki i jazda pod ich wpływem. 44-latek zatrzymany podczas kontroli

W ciągu dwóch dni funkcjonariusze z Tczewa zatrzymali dwóch mężczyzn w związku z przestępstwami narkotykowymi. Do pierwszej interwencji doszło podczas kontroli drogowej, kiedy wywiadowcy zatrzymali do sprawdzenia kierowcę hondy. Za kierownicą siedział 44-letni mieszkaniec miasta.

Podczas kontroli policjanci przeprowadzili test narkotykowy, który wykazał obecność amfetaminy w jego organizmie. W trakcie dalszych czynności przy mężczyźnie znaleziono również biały proszek. Badania potwierdziły, że była to amfetamina.

- To jednak nie wszystko. Podczas dalszych czynności funkcjonariusze znaleźli przy mężczyźnie biały proszek. Badanie potwierdziło, że była to amfetamina. 44-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Policjanci zabezpieczyli również jego krew do dalszych badań. Jeśli potwierdzą one obecność narkotyków, mężczyzna odpowie także za kierowanie pojazdem pod ich wpływem - informują tczewscy policjanci.

Ponad 2 kg amfetaminy w piwnicy. 35-latek trafił do aresztu

Już dzień później wywiadowcy ponownie przeprowadzili skuteczną akcję wymierzoną w przestępczość narkotykową. Tym razem zatrzymali 35-letniego mężczyznę, w którego piwnicy znaleźli ponad 2 kilogramy amfetaminy.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji. Następnie doprowadzono go do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

- Działania wywiadowców pokazują, że ich codzienna służba ma realny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Szybka reakcja, dobre rozpoznanie i skuteczność sprawiają, że osoby łamiące prawo nie mogą czuć się bezkarne - dodają funkcjonariusze.

