Polska dwuzłotówka warta wielką fortunę. Sprawdź dokładnie swoje portfele i szuflady

Cenna moneta 2 zł z Zygmuntem II Augustem

Większość bilonu używanego każdego dnia wydaje się zupełnie identyczna, a w wyniku ciągłego obrotu błyskawicznie traci swój pierwotny wygląd. Czasami jednak z pozoru zwykłe środki płatnicze zyskują z biegiem lat gigantyczną wartość, stając się niezwykle pożądanym obiektem na rynku numizmatycznym.

Eksperci poszukują obecnie konkretnej dwuzłotówki wyemitowanej w 1996 roku, która w serwisach aukcyjnych kosztuje dzisiaj małą fortunę. Mennica państwowa wybiła ten wyjątkowy numizmat ze stopu Nordic Gold, umieszczając na nim wizerunek Zygmunta II Augusta wraz z datami jego rządów przypadającymi na lata 1548–1572. Do obywateli trafiło blisko 200 tysięcy sztuk tej monety, co w teorii stanowi dość spory nakład jak na środek obiegowy, jednak z powodu intensywnego użytkowania większość z nich uległa całkowitemu zniszczeniu i przetarciu w portfelach Polaków.

Ile kosztuje dwuzłotówka z 1996 roku? Cena sięga 1000 złotych

Wiele osób zastanawia się, jaką kwotę można zainkasować za posiadanie opisanego bilonu z wizerunkiem ostatniego władcy z dynastii Jagiellonów. Choć w zwykłym sklepie zapłacimy nią zaledwie dwa złote, profesjonalni zbieracze są skłonni zapłacić za nią o wiele więcej.

dobrze zachowane monety można sprzedać za kwotę rzędu 800-1000 złotych

idealne egzemplarze bez trudu przekraczają próg tysiąca złotych

najdroższe okazy w historii aukcyjnej licytowano za kwoty sięgające ponad 2000 złotych.

W specjalnie przygotowanym zestawieniu fotograficznym prezentujemy wizerunki innych cennych numizmatów, które od lat wzbudzają wielkie zainteresowanie zbieraczy ze względu na swoją rzadkość i unikalność.

Co wpływa na wartość numizmatyczną polskiej monety 2 zł?

Znalezienie właściwego rocznika i wzoru nie oznacza jeszcze natychmiastowego wzbogacenia się, ponieważ rynkowa wycena zależy od kilku decydujących czynników. Eksperci do spraw numizmatyki biorą pod uwagę przede wszystkim precyzyjne detale, które decydują o ostatecznej wartości transakcyjnej:

kondycja wizualna – największym pożądaniem cieszą się monety pozbawione uszkodzeń mechanicznych i zachowujące naturalny połysk mennicy

brak śladów pielęgnacji – samodzielne mycie, czyszczenie i polerowanie metalu drastycznie obniża jego ostateczną wartość rynkową

wyrazistość tłoczenia i oryginalność – numizmatycy bardzo dokładnie badają autentyczność oraz najdrobniejsze elementy królewskiego profilu.