Potężny pożar lasu w pobliżu Sztumu. W akcji gaśniczej brał udział samolot

Pożar lasu w rejonie Sztumu. Ogień gasiło 18 zastępów straży pożarnej

• W poniedziałkowe popołudnie, 27 kwietnia, w gminie Sztum pojawił się niebezpieczny ogień, który ostatecznie pochłonął blisko trzy hektary terenów leśnych.

• Z żywiołem zmagało się łącznie osiemnaście zastępów strażackich, a wsparcie z powietrza zapewniał specjalny samolot gaśniczy.

• Zmagania ratowników ciągnęły się przez wiele godzin, natomiast eksperci przypominają o fatalnych warunkach panujących w lasach w wyniku trwającej suszy.

Niebezpieczny pożar pojawił się w poniedziałek, 27 kwietnia, na terenach leśnych w gminie Sztum. Płomienie zauważono w pobliżu osady Witki, pomiędzy miejscowościami Biała Góra i Uśnice. Na miejsce natychmiast zadysponowano 18 jednostek straży pożarnej, a także samolot gaśniczy.

Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, zgłoszenie o zdarzeniu dotarło do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie o godzinie 15:40. Strażacy przekazali, że ogień objął teren leśny o powierzchni około 3 hektarów, co można porównać do wielkości trzech boisk piłkarskich.

Działania gaśnicze były bardzo intensywne i trwały przez kilka godzin. Po mniej więcej dwóch godzinach strażakom udało się opanować sytuację i powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się pożaru. Służby ostrzegają przed suszą i pożarami

Strażacy apelują o ostrożność. Susza w lasach potęguje zagrożenie pożarowe

Jak zaznaczają służby, obecne warunki w lasach są wyjątkowo trudne. Niewielka ilość opadów po zimie oraz utrzymująca się susza powodują wzrost ryzyka wystąpienia pożarów. Takie okoliczności sprzyjają szybkiemu rozwojowi ognia i jednocześnie utrudniają jego skuteczne gaszenie.

