Zmarznięta 85-latka siedziała na przystanku w Sopocie. Policjanci zapobiegli tragedii

D.P
2026-04-27 17:01

Niepokojące sceny rozegrały się na przystanku w Sopocie. 85-letnia kobieta była tam wyraźnie zdezorientowana i silnie wychłodzona, nie potrafiła nawet podać swojego nazwiska. Dzięki szybkiej reakcji policjantów została przewieziona do szpitala, gdzie zajęli się nią lekarze. Szczegóły poniżej.

Dzięki szybkiej reakcji policjantów seniorka trafiła do szpitala
Wychłodzona 85-latka na przystanku w Sopocie

Niedzielna interwencja, 26 kwietnia, mogła zapobiec tragedii. Policjanci zastali na przystanku starszą kobietę, która nie była w stanie powiedzieć, kim jest ani gdzie mieszka. Jej stan wzbudzał poważne obawy – była wyraźnie wychłodzona.

Funkcjonariusze od razu podjęli działania ratunkowe. Okryli seniorkę kocem termicznym i monitorowali jej stan do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Sytuacja była bardzo poważna.

- W trakcie badania okazało się, że temperatura ciała seniorki wynosiła poniżej 35 stopni Celsjusza, co stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Zespół ratownictwa medycznego przetransportował kobietę do szpitala - informują policjanci.

Policja w Sopocie ustaliła tożsamość seniorki

Równolegle funkcjonariusze podjęli działania, aby ustalić tożsamość kobiety. Dzięki ich zaangażowaniu udało się określić, gdzie mieszka oraz skontaktować się z jej rodziną, która została poinformowana o sytuacji.

- Ta interwencja pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja oraz czujność – zarówno służb, jak i osób postronnych. Apelujemy do mieszkańców, aby zwracali uwagę na osoby starsze w swoim otoczeniu – szczególnie te, które mogą mieć problemy z pamięcią, orientacją czy samodzielnym funkcjonowaniem - apeluje policja.

Mundurowi podkreślają, że szczególna troska o osoby starsze jest bardzo ważna – warto utrzymywać z nimi kontakt i reagować na niepokojące sygnały.

- Bliscy osób starszych powinni zadbać o ich bezpieczeństwo, m.in. poprzez przekazywanie informacji o miejscu pobytu, wyposażenie w kartki z danymi kontaktowymi czy opaski identyfikacyjne. W sytuacji zagrożenia nie należy zwlekać – szybkie powiadomienie służb może uratować zdrowie, a nawet życie - dodają mundurowi.

