Karambol na DK 55 pod Malborkiem. Czołowe zderzenie i reanimacja na miejscu

D.P
2026-04-28 7:57

Poważny wypadek na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim! We wtorkowy poranek, 28 kwietnia, na trasie w pobliżu Malborka doszło do zderzenia trzech samochodów. Jedna osoba odniosła obrażenia. Trasa została całkowicie zamknięta, a kierowcy powinni przygotować się na długotrwałe utrudnienia. Szczegóły poniżej.

Jedna osoba została poszkodowana. Droga jest całkowicie zablokowana
Galeria zdjęć 7

Wypadek na DK 55 w Kałdowie. Trzy samochody rozbite

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek rano, 28 kwietnia, na odcinku drogi krajowej nr 55 przebiegającym przez dzielnicę Kałdowo w Malborku. W kolizji brały udział trzy auta osobowe. Z pierwszych ustaleń wynika, że jedna osoba została poszkodowana.

Strażacy z Malborka przekazują, że do wypadku doszło przed godziną 6.00, pomiędzy wiaduktem kolejowym a skrzyżowaniem z drogą powiatową w kierunku Kościeleczek.

Czołowe zderzenie aut. Zablokowana droga pod Malborkiem

Wstępne informacje wskazują, że najpierw doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów, a następnie w uszkodzone auta uderzył trzeci samochód.

- W wypadku uczestniczyły trzy pojazdy osobowe, którymi podróżowało łącznie 3 osoby. Jedna osoba reanimowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin - podają strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Malborku na swoim kanale w social mediach.

Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, na miejscu wciąż prowadzone są działania ratunkowe z udziałem strażaków, ratowników medycznych oraz policjantów. Droga krajowa nr 55 pozostaje zablokowana, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami, które mogą potrwać jeszcze przez dłuższy czas.

