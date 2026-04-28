Gdzie Polacy lecą na majówkę? Ryanair to sprawdził

Majówka 2026. Ryanir zdradził kierunki Polaków

Dane dotyczące majówkowych wyjazdów Polaków pochodzą z najnowszej informacji prasowej linii lotniczej Ryanair, która przeanalizowała własne rezerwacje na przełomie kwietnia i maja. Przewoźnik co roku przygląda się trendom podróżniczym, dzięki czemu można zobaczyć, gdzie najchętniej wybierają się pasażerowie z naszego kraju. Tegoroczne zestawienie nie pozostawia złudzeń: Polacy stawiają na sprawdzone, słoneczne kierunki i krótkie, intensywne wyjazdy w stylu city break.

Włochy numerem jeden. Ten kierunek nie ma sobie równych

Z analizy rezerwacji wynika jasno: Polacy najchętniej lecą do Włoch. Aż 42 proc. pasażerów Ryanair wybiera właśnie ten kraj na majówkowy wyjazd. To zdecydowany lider zestawienia. Poniżej zamieszczamy włoskie lokalizacje, do których Polacy udadzą się w majówkowy weekend 2026:

Mediolan (24%),

Rzym (13%),

Bari (10%),

Wenecja (7%),

Piza i Katania (po 6%).

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Hiszpania na podium. Te miejsca wybierają Polacy

Na drugim miejscu znalazła się natomiast Hiszpania, którą wybrało 20 proc. podróżnych. Tu również dominują słoneczne kierunki idealne na odpoczynek.

Najpopularniejsze miasta to:

Alicante (25%),

Malaga (19%),

Majorka (16%),

Barcelona (10%),

Walencja (8%).

Poza Włochami i Hiszpanią Polacy chętnie wybierają także inne południowe kierunki. W zestawieniu znalazły się:

Grecja (8%),

Chorwacja (6%),

Malta (5%).

Szczególnie ciekawym trendem jest rosnąca popularność Malty, która z roku na rok przyciąga coraz więcej turystów z Polski. Co ciekawe, jak podkreślała Alicja Wójcik-Gołębiowska z Ryanair, majówka to przede wszystkim czas krótkich, spontanicznych podróży.

Z analizy danych rezerwacyjnych Ryanair wynika, że w czasie tegorocznej majówki Polacy ponownie stawiają głównie na południowe city-breaki, a prym wiodą Włochy i Hiszpania. Z każdym rokiem coraz więcej Polaków kieruje się na Maltę – która od kilku sezonów cieszy się rosnącą popularnością. Przedłużony weekend majowy to idealna okazja na spontaniczny europejski city-break, więc zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej siatki połączeń i rezerwowania europejskiej majówki z Ryanair - relacjonowała Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE & Baltics w Ryanair.