To imię króluje w rankingach. Nosił je też polski gangster z Gdańska

Powrót klasyki do łask

W ostatnich latach można zauważyć wyraźny trend powrotu do tradycyjnych imion. Rodzice coraz częściej sięgają po te, które mają głębokie korzenie kulturowe i historyczne. Szukają imion ponadczasowych - takich, które dobrze brzmią zarówno u dziecka, jak i u dorosłego. Jednym z nich jest imię Nikodem, które coraz częściej pojawia się w zestawieniach najchętniej wybieranych imion w Polsce.

Nikodem zyksuje na znaczeniu

Nikodem wywodzi się z języka greckiego i oznacza "tego, który zwycięża dla ludu". To imię o silnym, pozytywnym przekazie - kojarzy się z determinacją, siłą charakteru i przywództwem. W historii i kulturze pojawiało się wielokrotnie, m.in. w kontekście postaci biblijnych, co dodatkowo wzmacnia jego prestiż i znaczenie.

Zakazane imiona w Polsce. Agata, Weronika czy Paweł były nie do przyjęcia

Nikodem - król rankingów

Jeszcze kilkanaście lat temu imię Nikodem należało do rzadkości. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej - regularnie pojawia się w czołówce rankingów nadawanych imion. Rodzice doceniają jego oryginalność, ale też łatwość wymowy i uniwersalność. Obecnie w Polsce żyje łącznie 77 519 Nikodemów, a tylko w 2025 roku nazwano tak 5772 chłopców. Prawdziwy rekord padł jednak w roku 2023, wówczas imię to otrzymało 6532 pociech na porodówkach.

Mroczna karta historii

Choć imię Nikodem kojarzy się dziś głównie pozytywnie, nie zawsze było obecne wyłącznie w jasnym kontekście. Nosił je także jeden z gangsterów działających w Gdańsku w latach 90. - Nikodem Skotarczak. Ten epizod pokazuje, że nawet najbardziej eleganckie i dostojne imię może pojawić się w zupełnie nieoczywistych okolicznościach. Nie zmienia to jednak jego współczesnego odbioru - dziś Nikodem zdecydowanie częściej kojarzy się z nowoczesnością i dobrym gustem.

Nawrocki wystawiał sobie pochwały jako inna osoba! To nie żart!