Policjant spowodował kolizję i odjechał. Był nietrzeźwy

Do zdarzenia doszło w środę, 2 września, na jednej z ulic Elbląga. Kierujący samochodem osobowym doprowadził do kolizji, po czym odjechał. W zdarzeniu na szczęście nikt nie został ranny.

Policjanci z Elbląga rozpoczęli czynności i ustalili tożsamość kierowcy. Następnie pojechali do miejsca jego zamieszkania.

Okazało się, że kierowcą był funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Policjant przebywał w tym czasie na urlopie wypoczynkowym. Kiedy mundurowi zastali go w domu, był nietrzeźwy.

Na razie nie podano, ile dokładnie alkoholu miał w organizmie. Nie wiadomo też, czy był nietrzeźwy już w chwili kolizji.

Policjant został zawieszony

– Funkcjonariusz został natychmiast zawieszony w czynnościach służbowych – przekazała Komenda Miejska Policji w Elblągu.

Wobec policjanta wszczęto również postępowanie dyscyplinarne oraz postępowanie administracyjne w kierunku zwolnienia go ze służby.

Sprawą zajmuje się Biuro Spraw Wewnętrznych Policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Elblągu.