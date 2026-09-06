Policjant spowodował kolizję i odjechał. Był nietrzeźwy

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-09-06 17:36

Policjant z Elbląga spowodował kolizję, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze szybko ustalili, kto siedział za kierownicą. Kiedy pojechali do jego domu, okazało się, że ich kolega z komendy jest nietrzeźwy.

Policjant spowodował wypadek
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Do zdarzenia doszło w środę, 2 września, na jednej z ulic Elbląga. Kierujący samochodem osobowym doprowadził do kolizji, po czym odjechał. W zdarzeniu na szczęście nikt nie został ranny.

Policjanci z Elbląga rozpoczęli czynności i ustalili tożsamość kierowcy. Następnie pojechali do miejsca jego zamieszkania.

Okazało się, że kierowcą był funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Policjant przebywał w tym czasie na urlopie wypoczynkowym. Kiedy mundurowi zastali go w domu, był nietrzeźwy.

Na razie nie podano, ile dokładnie alkoholu miał w organizmie. Nie wiadomo też, czy był nietrzeźwy już w chwili kolizji.

Policjant został zawieszony

– Funkcjonariusz został natychmiast zawieszony w czynnościach służbowych – przekazała Komenda Miejska Policji w Elblągu.

Wobec policjanta wszczęto również postępowanie dyscyplinarne oraz postępowanie administracyjne w kierunku zwolnienia go ze służby.

Sprawą zajmuje się Biuro Spraw Wewnętrznych Policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Elblągu.

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