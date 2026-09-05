Pogoda oszaleje. W niektórych częściach Polski termometry pokażą blisko 30 stopni

Deszczowa i wietrzna niedziela, po niej stopniowe ocieplenie

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niedzielę, 6 września, zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a po południu miejscami możliwe są rozpogodzenia. W wielu częściach kraju pojawią się przelotne opady deszczu, natomiast na północnym wschodzie mogą wystąpić także burze. Bez opadów powinno być jedynie na południowym zachodzie Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 do 20 st. C, a na Pogórzu Karpackim około 15 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, osiągając w porywach do 60 km/h. W Bieszczadach i początkowo w Sudetach może rozpędzać się do 70 km/h, a w Tatrach do 60 km/h. W godzinach popołudniowych zacznie stopniowo słabnąć.

W nocy termometry pokażą od 6 do 11 st. C, a nad samym morzem około 12 st. C. Najzimniej będzie w kotlinach górskich, gdzie temperatura może spaść do około 4 st. C. Wiatr pozostanie na ogół słaby, tylko nad morzem początkowo będzie umiarkowany. W zachodniej połowie kraju stopniowo zmieni kierunek z zachodniego i północno-zachodniego na południowy.

W poniedziałek, 7 września, dominować będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, a na południowym wschodzie okresami również małe. Na północy oraz północnym wschodzie lokalnie wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. W większości Polski temperatura maksymalna osiągnie od 17 do 21 st. C. Wyraźnie cieplej zrobi się na Dolnym Śląsku, gdzie termometry mogą wskazać nawet 24 st. C.

Krótki powrót gorących dni. Na termometrach znowu 30 stopni

Po chwilowym ochłodzeniu temperatury ponownie pójdą w górę. We wtorek, 8 września, upał na krótko wróci do Polski. W centrum termometry wskażą około 27 st. C, natomiast na Dolnym Śląsku może być nawet 29-30 st. C. Wyraźnie chłodniej będzie na Podlasiu, gdzie temperatura wyniesie około 22 st. C. Na Pomorzu mogą pojawić się słabe opady deszczu.

Gorąco nie pozostanie jednak z nami na długo. Już w środę, 9 września, do Polski wkroczy aktywny front chłodny, przynosząc opady deszczu, burze, lokalne ulewy oraz grad. Najwyższe temperatury utrzymają się na południowym wschodzie kraju, gdzie termometry mogą pokazać 28-30 st. C. Na północy zrobi się znacznie chłodniej – około 19-20 st. C.

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