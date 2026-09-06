Wakacje we wrześniu. Gdzie jechać?

Choć wrzesień większości osób kojarzy się ze szkołą, to przecież wielu z nas nie musi już do niej chodzić, więc urlop w tym okresie to wręcz pomysł idealny. Jeśli masz więc możliwość, zaplanuj kilka dni wolnych właśnie w tym miesiącu i odwiedź topowe lokalizacje wakacyjne w niższych cenach! Gdzie jechać na wakacje we wrześniu? O tym poniżej.

Tu można spędzić urlop we wrześniu. Ciepło i tanio

Choć wrześniowa pogoda w Polsce pozostawia wiele do życzenia, to są na świecie miejsca, w których w tym sezonie temperatura jest iście wakacyjna i pozwala na wylegiwania się na leżaku. Jeśli planujecie wyjazd właśnie w tym terminie, sprawdźcie nasze propozycje lokalizacji na urlop w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Wakacje we wrześniu. Te kierunki to strzał w dziesiątkę! [LISTA]

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Tanie wakacje. W tym okresie można sporo zaoszczędzić

Wakacje w sezonie wysokim wiążą się niestety nie tylko z tłumami, ale również ze sporym wydatkiem. Można jednak dużo zaoszczędzić, planując wyjazd jesienią np. we wrześniu lub w późniejszych miesiącach. Świetne miejsca do odwiedzenia w tych terminach wymieniliśmy wyżej w galerii zdjęć.

Wycieczki poza sezonem można zakupić w naprawdę świetnych cenach, w szczególności jeśli możemy pozwolić sobie np. na oferty last minute, czyli wyjazdy z dnia na dzień. Wówczas wakacje, które na ogół kosztują np. ok. 3000-4000 zł, można zdobyć za ułamek tej ceny.

Wakacje 2026. Te kierunki były hitem

Wakacje 2026 upłynęły pod znakiem zagranicznych wyjazdów. Wśród Polaków dużą popularnością cieszyły się przede wszystkim kierunki gwarantujące słoneczną pogodę, ciepłe morze i atrakcyjne ceny. Chętnie wybierano Albanię, Egipt, Turcję, Bułgarię i Grecję, które od lat znajdują się w czołówce wakacyjnych destynacji. Nie brakowało również turystów wypoczywających w Hiszpanii, Tunezji czy na Cyprze. Więcej o tym przeczytacie tutaj: Wakacje 2026: południe Europy króluje, hitami Albania i Bułgaria