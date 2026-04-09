Pogoda w Gdańsku: 10-12 kwietnia 2026

Mieszkańcy Gdańska mogą szykować się na w pełni słoneczny weekend. Prognozy na okres od 10 do 12 kwietnia nie przewidują żadnych opadów deszczu, a niebo przez cały czas pozostanie bezchmurne. To dobre warunki do aktywności na zewnątrz, jednak trzeba pamiętać, że aura nie będzie jeszcze w pełni wiosenna. Temperatury, zwłaszcza w nocy, pozostaną niskie, a odczucie chłodu może potęgować umiarkowany wiatr.

Piątek z przymrozkiem, ale i słońcem

Weekend rozpocznie się w Gdańsku pogodnie, ale i bardzo rześko. W piątek, 10 kwietnia, w ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie około 7 stopni Celsjusza. Przez cały dzień towarzyszyć nam będzie słońce oraz wiatr wiejący ze stałą prędkością około 3 m/s. Należy jednak zwrócić uwagę na nadchodzącą noc, która będzie zimna w ten weekend. Spadek temperatury do okolic 0°C oznacza ryzyko wystąpienia przygruntowych przymrozków.

Sobota nieco chłodniejsza w ciągu dnia

Z kolei sobota, 11 kwietnia, utrzyma słoneczną passę, ale przyniesie niższe wartości na termometrach w ciągu dnia. Będzie to najchłodniejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną sięgającą zaledwie 6 stopni. Uczucie chłodu może być wyraźne, zwłaszcza przy wietrze utrzymującym prędkość około 3 m/s. Noc z soboty na niedzielę będzie już jednak łagodniejsza niż poprzednia. Temperatura minimalna wyniesie około 2 stopnie na plusie, więc mróz już nie powinien się pojawić.

Niedziela przyniesie ocieplenie

Ostatni dzień weekendu, niedziela 12 kwietnia, zapowiada się jako najprzyjemniejszy pod względem temperatury. Słońce wciąż będzie głównym motywem pogody w Gdańsku, a termometry powędrują w górę do około 8 stopni Celsjusza. Dodatkowo wiatr ma być nieco słabszy, co sprawi, że odczucie ciepła będzie większe. Noc z niedzieli na poniedziałek utrzyma temperaturę minimalną na poziomie około 2 stopni, podobnie jak poprzedniej nocy.

Weekend w Gdańsku przy takiej pogodzie

Słoneczna, choć chłodna aura, będzie doskonałą zachętą do spędzania czasu na zewnątrz. To dobra okazja do dłuższych spacerów i korzystania z bezchmurnego nieba, jednak niska temperatura i odczuwalny wiatr będą wymagały odpowiedniego ubioru. Ciepła kurtka i czapka mogą okazać się niezbędne, by w pełni komfortowo cieszyć się pogodą. Warto również poszukać miejsc osłoniętych od wiatru, gdzie promienie słoneczne będą najbardziej odczuwalne.

Dane pogodowe: OpenWeather