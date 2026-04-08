43-letni Mołdawianin wpadł na gorącym uczynku w Gdańsku. Zaskakujące znalezisko w aucie

Obywatel Mołdawii ukrył się na poddaszu gdańskiego bloku

W czwartek (2 kwietnia) dyżurny komisariatu na Przymorzu otrzymał zgłoszenie dotyczące włamania do mieszkania na gdańskiej Zaspie. Do zdarzenia doszło przed godziną 16.00. Na miejsce natychmiast skierowano cztery patrole z Oddziału Prewencji, które zabezpieczyły teren wokół budynku.

Policjanci przystąpili do dokładnego sprawdzania klatki schodowej oraz wszystkich kondygnacji. Mimo że sprawca zdążył opuścić mieszkanie, istniały przesłanki, że wciąż znajduje się w budynku. Ostatecznie został odnaleziony na poddaszu. Zatrzymanym był 43-letni obywatel Mołdawii.

- 43-letni obywatel Mołdawii został zatrzymany, a podczas kontroli mundurowi ujawnili i zabezpieczyli przy nim kilka tysięcy złotych, banknoty euro, funty, dolary, korony i hrywny. Mężczyzna miał też przy sobie narzędzia ślusarskie i wytrychy. Podczas dalszych czynności policjanci znaleźli forda, którym przyjechał sprawca i dokładnie go sprawdzili - informują policjanci z Gdańska.

W samochodzie należącym do zatrzymanego funkcjonariusze odnaleźli kolejne przedmioty pochodzące z przestępstw, w tym biżuterię, zegarki, perfumy, pióra, długopisy oraz gotówkę.

Nagrania z kamer pogrążyły 43-latka. Sąd zdecydował o areszcie

Na miejscu zdarzenia działania prowadzili policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki, którzy wykonali oględziny i zabezpieczyli materiał dowodowy. Sprawdzono także nagrania z monitoringu, które uchwyciły przebieg zdarzenia oraz wizerunek sprawcy.

- Zatrzymany został doprowadzony do komisariatu i dalej zajęli się nim policjanci z Przymorza. Podczas pracy nad tą sprawą policjanci ustalili, że 43-latek ma na swoim koncie także inne kradzieże z włamaniem. Podobnych przestępstw mężczyzna dopuścił się w marcu na terenie Przymorza oraz Białegostoku. Część zabezpieczonych rzeczy w jego samochodzie pochodziła właśnie z tamtych przestępstw - wskazują funkcjonariusze.

Na podstawie zebranych dowodów prokurator przedstawił mężczyźnie trzy zarzuty kradzieży z włamaniem i złożył wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do tego wniosku, decydując o trzymiesięcznym areszcie.

- Policjanci cały czas zajmują się tą sprawą i ustalają, czy 43-latek ma związek z innym tego typu przestępstwami. Za kradzież z włamaniem grozi kara nawet 10 lat więzienia - dodają policjanci.

