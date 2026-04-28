Po śmierci Litewki zorganizowali zbiórkę. 52-latek zabrał karmę i zaczął uciekać

Kradzież ze zbiórki karmy dla zwierząt w Kościerzynie

Do opisywanego zdarzenia doszło w poniedziałek, 27 kwietnia ok. godz. 14:30. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał informację o kradzieży, do której dojść miało w samym centrum miasta. Funkcjonariusze szybko udali się na miejsce, gdzie zastali 38-letnią zgłaszającą.

Mieszkanka Kościerzyny przekazała, że prowadzi zbiórkę karmy dla zwierząt z lokalnego schroniska, odbywającą się na rynku. Zgodnie z relacją mundurowych, do zgromadzonych darów podszedł w pewnym momencie mężczyzna, który zabrał opakowanie i próbował uciekać.

Organizatorka zbiórki ujęła 52-letniego mężczyznę

- Kobieta ruszyła za nim w pościg. Kilka ulic dalej zatrzymała tego mężczyznę. W międzyczasie przyjechali policjanci - zrelacjonował w rozmowie z Radiem ESKA oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie asp. szt. Piotr Kwidziński.

Jak dodał, mundurowi ustalili, że "sprawcą jest 52-latek, mieszkaniec Gdyni". - Karma została zwrócona na rzecz tej zbiórki, a sprawca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł - zaznaczył.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez reportera Radia ESKA, zbiórka na rynku w Kościerzynie potrwa we wtorek jeszcze do godz. 20:00. Do tej pory mieszkańcom udało się zebrać ponad 200 kg karmy.

