Złodziej zgubił portfel z dowodem osobistym. Policjanci mieli ułatwione zadanie

Kradzież roweru w Lęborku. Złodziej zostawił po sobie ślad
W sobotę, 25 kwietnia, około południa mieszkanka Lęborka zostawiła rower przed sklepem bez żadnego zabezpieczenia i weszła na chwilę do środka. To wystarczyło, by jednoślad o wartości 900 zł zniknął. Na szczęście sytuację zauważyła inna kobieta, która była świadkiem zdarzenia.
- Kobieta znalazła bowiem jego portfel z dowodem osobistym, który zgubił podczas ucieczki skradzionym jednośladem. Powiadomieni o tym zdarzeniu policjanci służby patrolowej po kilku godzinach poszukiwań odnaleźli rower, leżący pod zewnętrznymi schodami jednego z budynków w Lęborku - informują policjanci z Lęborka.
W tym samym czasie funkcjonariusze ustalali, gdzie może przebywać właściciel odnalezionych dokumentów.
- Zatrzymali go w mieszkaniu jego znajomego. To 52-latek bez stałego miejsca zamieszkania, który usłyszał zarzuty przestępstwa kradzieży. Mężczyzna nie był w stanie wyjaśnić powodów swojego zachowania - dodają mundurowi.
Kara dla 52-latka. Policja przypomina o zabezpieczeniach mienia
Zatrzymany 52-latek wkrótce odpowie za swój czyn przed wymiarem sprawiedliwości. Za przywłaszczenie cudzej własności grozi mu kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. Przy okazji tego incydentu, funkcjonariusze apelują o ostrożność i przypominają zasady, które pomogą ustrzec się przed utratą sprzętu:
- zainwestuj w atestowane zapięcia z hartowanego metalu, które znacznie trudniej sforsować,
- zawsze przypinaj pojazd do stabilnych elementów otoczenia, obejmując linką zarówno ramę, jak i koło,
- jeśli podróżujesz z kimś, niech jedna osoba zawsze pilnuje sprzętu przed wejściem do budynku,
- solidnie zabezpieczaj pomieszczenia piwniczne, ponieważ trudne przeszkody skutecznie zniechęcają włamywaczy,
- kontroluj, kogo wpuszczasz na klatkę schodową przez domofon bez weryfikacji,
- zapisz numery seryjne oraz zrób zdjęcia swojego roweru, co znacznie ułatwi poszukiwania,
- natychmiast zgłaszaj sprawę organom ścigania, podając wszelkie szczegóły identyfikacyjne utraconego jednośladu.