Złodziej zgubił portfel z dowodem osobistym. Policjanci mieli ułatwione zadanie

Kradzież roweru w Lęborku. Złodziej zostawił po sobie ślad

W sobotę, 25 kwietnia, około południa mieszkanka Lęborka zostawiła rower przed sklepem bez żadnego zabezpieczenia i weszła na chwilę do środka. To wystarczyło, by jednoślad o wartości 900 zł zniknął. Na szczęście sytuację zauważyła inna kobieta, która była świadkiem zdarzenia.

- Kobieta znalazła bowiem jego portfel z dowodem osobistym, który zgubił podczas ucieczki skradzionym jednośladem. Powiadomieni o tym zdarzeniu policjanci służby patrolowej po kilku godzinach poszukiwań odnaleźli rower, leżący pod zewnętrznymi schodami jednego z budynków w Lęborku - informują policjanci z Lęborka.

W tym samym czasie funkcjonariusze ustalali, gdzie może przebywać właściciel odnalezionych dokumentów.

- Zatrzymali go w mieszkaniu jego znajomego. To 52-latek bez stałego miejsca zamieszkania, który usłyszał zarzuty przestępstwa kradzieży. Mężczyzna nie był w stanie wyjaśnić powodów swojego zachowania - dodają mundurowi.

Kara dla 52-latka. Policja przypomina o zabezpieczeniach mienia

Zatrzymany 52-latek wkrótce odpowie za swój czyn przed wymiarem sprawiedliwości. Za przywłaszczenie cudzej własności grozi mu kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. Przy okazji tego incydentu, funkcjonariusze apelują o ostrożność i przypominają zasady, które pomogą ustrzec się przed utratą sprzętu:

zainwestuj w atestowane zapięcia z hartowanego metalu, które znacznie trudniej sforsować,

zawsze przypinaj pojazd do stabilnych elementów otoczenia, obejmując linką zarówno ramę, jak i koło,

jeśli podróżujesz z kimś, niech jedna osoba zawsze pilnuje sprzętu przed wejściem do budynku,

solidnie zabezpieczaj pomieszczenia piwniczne, ponieważ trudne przeszkody skutecznie zniechęcają włamywaczy,

kontroluj, kogo wpuszczasz na klatkę schodową przez domofon bez weryfikacji,

zapisz numery seryjne oraz zrób zdjęcia swojego roweru, co znacznie ułatwi poszukiwania,

natychmiast zgłaszaj sprawę organom ścigania, podając wszelkie szczegóły identyfikacyjne utraconego jednośladu.

