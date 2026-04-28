Złodziej zgubił portfel z dowodem osobistym. Policjanci mieli ułatwione zadanie

D.P
2026-04-28 13:23

Wystarczyła chwila nieuwagi, aby pozostawiony pod sklepem jednoślad padł łupem 52-latka. Mężczyzna popełnił jednak niemałą wpadkę. Podczas ucieczki upuścił portfel z dowodem osobistym. Funkcjonariusze błyskawicznie namierzyli sprawcę, a 52-letni amator cudzego mienia wkrótce stanie przed sądem.

Złodziej zgubił portfel z dowodem osobistym. Policjanci mieli ułatwione zadanie

Autor: Pixabay.com

Kradzież roweru w Lęborku. Złodziej zostawił po sobie ślad

W sobotę, 25 kwietnia, około południa mieszkanka Lęborka zostawiła rower przed sklepem bez żadnego zabezpieczenia i weszła na chwilę do środka. To wystarczyło, by jednoślad o wartości 900 zł zniknął. Na szczęście sytuację zauważyła inna kobieta, która była świadkiem zdarzenia.

- Kobieta znalazła bowiem jego portfel z dowodem osobistym, który zgubił podczas ucieczki skradzionym jednośladem. Powiadomieni o tym zdarzeniu policjanci służby patrolowej po kilku godzinach poszukiwań odnaleźli rower, leżący pod zewnętrznymi schodami jednego z budynków w Lęborku - informują policjanci z Lęborka.

W tym samym czasie funkcjonariusze ustalali, gdzie może przebywać właściciel odnalezionych dokumentów.

- Zatrzymali go w mieszkaniu jego znajomego. To 52-latek bez stałego miejsca zamieszkania, który usłyszał zarzuty przestępstwa kradzieży. Mężczyzna nie był w stanie wyjaśnić powodów swojego zachowania - dodają mundurowi.

Kara dla 52-latka. Policja przypomina o zabezpieczeniach mienia

Zatrzymany 52-latek wkrótce odpowie za swój czyn przed wymiarem sprawiedliwości. Za przywłaszczenie cudzej własności grozi mu kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. Przy okazji tego incydentu, funkcjonariusze apelują o ostrożność i przypominają zasady, które pomogą ustrzec się przed utratą sprzętu:

  • zainwestuj w atestowane zapięcia z hartowanego metalu, które znacznie trudniej sforsować,
  • zawsze przypinaj pojazd do stabilnych elementów otoczenia, obejmując linką zarówno ramę, jak i koło,
  • jeśli podróżujesz z kimś, niech jedna osoba zawsze pilnuje sprzętu przed wejściem do budynku,
  • solidnie zabezpieczaj pomieszczenia piwniczne, ponieważ trudne przeszkody skutecznie zniechęcają włamywaczy,
  • kontroluj, kogo wpuszczasz na klatkę schodową przez domofon bez weryfikacji,
  • zapisz numery seryjne oraz zrób zdjęcia swojego roweru, co znacznie ułatwi poszukiwania,
  • natychmiast zgłaszaj sprawę organom ścigania, podając wszelkie szczegóły identyfikacyjne utraconego jednośladu.
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Mariusz szuka miłości w "Rolnik szuka żony"