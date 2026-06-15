Mapa sinic 2026 jeszcze szara. To nie alarm, lecz znak

Osoby planujące pierwsze wakacyjne wyjazdy nad Bałtyk mogą się zdziwić, zaglądając na mapę kąpielisk prowadzoną przez Główny Inspektorat Sanitarny. Na mapie większość punktów wzdłuż polskiego wybrzeża jest obecnie oznaczona kolorem szarym. Dla części turystów może to wyglądać niepokojąco, zwłaszcza że w ostatnich latach temat zakwitów sinic regularnie wracał podczas wakacji.

W rzeczywistości szary kolor nie oznacza obecności sinic ani zakazu kąpieli. To przede wszystkim sygnał, że wiele kąpielisk nie rozpoczęło jeszcze pełnego sezonu lub nie zostały jeszcze opublikowane aktualne dane dotyczące bieżącej oceny warunków do kąpieli.

Sezon kąpielowy 2026 startuje stopniowo

Choć czerwiec kojarzy się już z letnim wypoczynkiem, oficjalny sezon kąpielowy nie rozpoczyna się jednocześnie we wszystkich miejscowościach. W zależności od lokalizacji oraz decyzji organizatorów kąpielisk, pierwsze otwarcia przypadają zazwyczaj na połowę czerwca, a część obiektów zaczyna funkcjonować dopiero pod koniec miesiąca.

Dopiero wraz z rozpoczęciem sezonu pojawiają się regularne aktualizacje dotyczące jakości wody, bezpieczeństwa kąpieli oraz ewentualnych zagrożeń biologicznych, w tym zakwitów sinic. Obecny wygląd mapy nie powinien więc być interpretowany jako informacja o złej jakości wody. Wręcz przeciwnie, to raczej etap przejściowy przed rozpoczęciem pełnego monitoringu sezonowego. W kolejnych tygodniach szare oznaczenia będą stopniowo zastępowane aktualnymi statusami kąpielisk.

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Sinice: co to?

Sinice (cyjanobakterie) to mikroskopijne, samożywne bakterie występujące naturalnie w morzach, jeziorach i rzekach. W sprzyjających warunkach, a przede wszystkim podczas wysokich temperatur, słabego wiatru i dużej ilości substancji odżywczych w wodzie - mogą gwałtownie się namnażać, tworząc tzw. zakwity. Wówczas na powierzchni wody pojawia się charakterystyczny zielonkawy lub brunatny kożuch, a kąpiel może zostać czasowo zakazana ze względów zdrowotnych. Kontakt z wodą objętą zakwitem może prowadzić do podrażnień skóry, oczu czy problemów żołądkowych.