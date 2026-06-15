Polska Edenem dla Brytyjczyków? Jest ich coraz więcej

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-06-15 15:15

Przez lata to Polacy masowo wyjeżdżali na Wyspy w poszukiwaniu lepszych zarobków i wygodniejszego życia. Teraz kierunek migracji zaczyna się odwracać. Jak opisuje brytyjski "The Times", coraz więcej Brytyjczyków wybiera Polskę jako miejsce do pracy, życia i wychowywania dzieci.

PKiN
Autor: Getty Images

Brytyjczycy coraz chętniej wybierają Polskę

Według danych przywoływanych przez "The Times" liczba osób z Wielkiej Brytanii mieszkających w Polsce wyraźnie wzrosła w ostatniej dekadzie. Jeszcze niedawno to Polacy byli jedną z największych grup imigrantów na wyspach, a dziś coraz więcej z nich wraca do kraju. Jednocześnie część Brytyjczyków odkrywa, że nad Wisłą może żyć wygodniej niż u siebie.

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Polska robi wrażenie

Brytyjski dziennik zwraca uwagę, że Polska przeszła w ostatnich dekadach ogromną przemianę. Kraj, który po 1989 roku wychodził z gospodarczej zapaści, dziś jest jedną z największych gospodarek Unii Europejskiej i coraz częściej bywa pokazywany jako przykład udanej transformacji.

Nie chodzi tylko o statystyki. Brytyjczycy mieszkający w Polsce wskazują na konkretne elementy codziennego życia: nowoczesne miasta, sprawny transport publiczny, dostęp do usług online, rozwijający się rynek pracy i poczucie bezpieczeństwa.

Dla wielu Brytyjczyków przyzwyczajonych do problemów z NHS zaskoczeniem jest szybkość dostępu do prywatnej diagnostyki i leczenia w Polsce. Jak wiadomo, polski system ochrony zdrowia ma problemy, a kolejki do specjalistów w ramach NFZ nadal bywają długie, lecz z perspektywy części cudzoziemców Polska oferuje korzystne połączenie ceny, jakości i szybkości prywatnych usług medycznych.

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Polacy wracają, Brytyjczycy zostają

Część polskich rodzin, które przez lata mieszkały w Anglii, Szkocji czy Walii, dziś decyduje się na powrót. Powodem są nie tylko finanse, lecz także chęć wychowywania dzieci bliżej rodziny, w polskiej kulturze i w kraju, który daje coraz więcej możliwości.

Brytyjczycy natomiast, którzy przeprowadzają się do Polski, często podkreślają, że nie traktują tego kraju jako krótkiego przystanku. Coraz częściej kupują tu mieszkania, zakładają rodziny i wiążą z Polską plany na przyszłość.

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