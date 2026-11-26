PKP Intercity obniża ceny biletów. Promocja obejmuje także Pendolino

Tym razem przewoźnik nie ograniczył oferty do wybranych tras czy kategorii pociągów. Promocyjne ceny obowiązują we wszystkich połączeniach dalekobieżnych PKP Intercity. Oznacza to, że tańsze bilety można znaleźć zarówno na przejazdy składami TLK i IC, jak i pociągami Express InterCity oraz Express InterCity Premium, czyli Pendolino.

Łącznie przygotowano 2,5 mln dodatkowych biletów - ich ceny są niższe o minimum 35 proc. w porównaniu ze standardową ofertą. To okazja dla osób, które chcą podróżować szybciej i wygodniej, ale niekoniecznie wydawać na przejazd pełną kwotę.

Tylko tydzień na zakup tańszych biletów. Do kiedy potrwa promocja?

Sprzedaż promocyjnych biletów rozpoczęła się 25 listopada i potrwa do 1 grudnia 2026 roku. To właśnie w tym terminie trzeba kupić przejazd, aby skorzystać z obniżonych cen.

Sama podróż może odbyć się w późniejszym terminie. PKP Intercity uwzględniło w promocji przejazdy realizowane do 31 grudnia 2026 roku. Dzięki temu z oferty mogą skorzystać również osoby, które dopiero planują wyjazd na Boże Narodzenie lub chcą spędzić sylwestra poza domem.

Trzeba jednak pamiętać, że liczba biletów w niższych cenach jest ograniczona. O ich dostępności decyduje kolejność zakupu. Nie ma więc gwarancji, że promocyjna cena będzie dostępna na każde połączenie aż do ostatniego dnia sprzedaży.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Dworzec PKP w Koszalinie. Budynek szpeci miasto [ZDJĘCIA]

7

PKP Intercity świętuje 25-lecie działalności

Promocja nie jest przypadkowa. 25 listopada obchodzony był Dzień Kolejarza, a tegoroczne święto zbiega się z jubileuszem 25-lecia PKP Intercity. Przewoźnik postanowił włączyć do obchodów również pasażerów, udostępniając im dodatkową pulę tańszych biletów.

Co ciekawe, cała akcja wpisuje się w jubileuszową kampanię „Szlaki z Rodowodem”. W jej ramach PKP Intercity prezentowało wcześniej 25 wyjątkowych tras związanych z historią polskiej kolei.