Psychologia najpopularniejszym kierunkiem studiów w Polsce

Z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że największym zainteresowaniem podczas tegorocznej rekrutacji cieszyła się psychologia. Na ten kierunek zgłosiło się dokładnie 49 709 kandydatów. Tym samym znalazł się on na pierwszym miejscu zestawienia najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce.

Wynik jest szczególnie interesujący, ponieważ psychologia wyprzedziła nawet kierunek lekarski, który również przyciągnął ogromną liczbę chętnych. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku medycyny, ministerialne zestawienie nie obejmuje danych z uczelni medycznych nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Psychologia od lat znajduje się wśród kierunków wybieranych przez maturzystów. Studia pozwalają zdobywać wiedzę dotyczącą ludzkich zachowań, emocji, procesów poznawczych i funkcjonowania społeczeństwa. Absolwenci mogą rozwijać karierę w różnych obszarach, m.in. w poradnictwie, biznesie, edukacji czy obszarze związanym ze zdrowiem psychicznym.

Te kierunki również przyciągnęły tysiące kandydatów

Psychologia nie była jedynym kierunkiem, który podczas rekrutacji na rok akademicki 2026/2027 cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Tuż za nią znalazł się kierunek lekarski. Zgłoszono na niego 49 371 kandydatów. Podium zamknęło pielęgniarstwo, które przyciągnęło 38 369 chętnych.

Wysoko uplasowały się również prawo i fizjoterapia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także studia związane z zarządzaniem, informatyką oraz ekonomią. Najpopularniejsze kierunki według liczby zgłoszeń kandydatów:

Psychologia – 49 709 zgłoszeń.

Kierunek lekarski – 49 371 zgłoszeń.

Pielęgniarstwo – 38 369 zgłoszeń.

Prawo – 34 971 zgłoszeń.

Fizjoterapia – 32 707 zgłoszeń.

Zarządzanie – 30 861 zgłoszeń.

Informatyka – 23 573 zgłoszenia.

Ekonomia – 19 985 zgłoszeń.

Budownictwo – 19 172 zgłoszenia.

Finanse i rachunkowość – 15 692 zgłoszenia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Po tych studiach zarabia się najwięcej [LISTA]

12

Ponad pół miliona osób przyjętych na studia

Ministerstwo przedstawiło również ogólne dane dotyczące tegorocznej rekrutacji. W roku akademickim 2026/2027 na pierwszy rok studiów w uczelniach nadzorowanych przez resort przyjęto łącznie 507 351 osób. Z tej grupy 386 197 osób dostało się na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Kolejne 121 154 osoby rozpoczęły studia drugiego stopnia.