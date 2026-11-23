Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Gdańsku

Na podstawie aktualnych odczytów z miejskich stacji pomiarowych ogólny stan powietrza w Gdańsku jest dziś bardzo dobry. Silniejsze podmuchy wiatru działają niczym naturalna dmuchawa, która stale rozwiewa dym z domowych pieców oraz spaliny z rur wydechowych samochodów, nie pozwalając zanieczyszczeniom gromadzić się przy ziemi. Choć na punktach przy ul. Wyzwolenia i ul. Leczkowej wskaźnik pyłu PM10 oceniono jako „dobry”, ogólne indeksy jakości atmosfery na wszystkich stacjach w mieście wskazują najwyższy, bardzo dobry poziom.

Chłodna, jesienno-zimowa aura sprzyja utrzymań czystego otoczenia. Brak zastoju powietrza i nieobecność zjawiska, w którym ciepła warstwa atmosfery działa jak pokrywka zatrzymująca brud przy ziemi, pozwalają na bezpieczne spędzanie czasu na zewnątrz. To znakomite warunki do długich spacerów, biegania czy gruntownego przewietrzenia pokoi przed wieczorem.

Jak odczytywać dzisiejsze (23.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Jakość powietrza określa się poprzez pomiar drobnych cząsteczek brudu unaszącego się wokół nas. Według oficjalnych norm GIOŚ bezpieczna norma dobowy dla pyłu PM10 (grubszy dym i pył) wynosi 50 µg/m³. W przypadku drobniejszego pyłu PM2.5 polskie prawo określa normę roczną (20 µg/m³), dlatego w ocenie dziennej warto odnieść się do wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która sugeruje bezpieczny limit dobowy na poziomie 15 µg/m³.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe odczyty z gdańskich stacji pomiarowych zarejestrowane o godzinie 08:00:

Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich (pomiar z godziny 08:00) – PM10: 3.2 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), PM2.5: 2.7 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Poziom PM10 osiąga zaledwie 6,4% dobowej normy bezpieczeństwa.

(pomiar z godziny 08:00) – PM10: 3.2 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), PM2.5: 2.7 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Poziom PM10 osiąga zaledwie 6,4% dobowej normy bezpieczeństwa. Gdańsk, ul. Wyzwolenia (pomiar z godziny 08:00) – PM10: 2.3 µg/m³ (indeks: dobry), PM2.5: 1.9 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Stężenie PM10 stanowi niewiele ponad 4,6% dopuszczalnego limitu dobowego.

(pomiar z godziny 08:00) – PM10: 2.3 µg/m³ (indeks: dobry), PM2.5: 1.9 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Stężenie PM10 stanowi niewiele ponad 4,6% dopuszczalnego limitu dobowego. Gdańsk, ul. Leczkowa (pomiar z godziny 08:00) – PM10: 3.0 µg/m³ (indeks: dobry), PM2.5: 2.5 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Wartość PM10 plasuje się na poziomie 6,0% normy dobowej.

(pomiar z godziny 08:00) – PM10: 3.0 µg/m³ (indeks: dobry), PM2.5: 2.5 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Wartość PM10 plasuje się na poziomie 6,0% normy dobowej. Gdańsk, Al. Grunwaldzka (pomiar z godziny 08:00) – PM10: 5.9 µg/m³, PM2.5: 4.2 µg/m³ (ogólny indeks stacji: bardzo dobry). Wynik PM10 to zaledwie 11,8% dobowej normy GIOŚ.

(pomiar z godziny 08:00) – PM10: 5.9 µg/m³, PM2.5: 4.2 µg/m³ (ogólny indeks stacji: bardzo dobry). Wynik PM10 to zaledwie 11,8% dobowej normy GIOŚ. Gdańsk, ul. Lawendowe Wzgórze (pomiar z godziny 08:00) – PM10: 4.9 µg/m³, PM2.5: 3.8 µg/m³. Stężenie pyłu PM10 odpowiada 9,8% dziennego limitu bezpieczeństwa.

Wszystkie zarejestrowane dzisiaj stężenia są wielokrotnie niższe od maksymalnych progów ostrzegawczych, co czyni powietrze w Gdańsku całkowicie bezpiecznym dla płuc.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to szkodliwa, toksyczna mieszanina wilgotnego powietrza, spalin samochodowych oraz dymu wydobywającego się z domowych kominów i pieców. Zjawisko to powstaje najczęściej w bezwietrzne, mroźne dni, gdy zimne powietrze blokuje ucieczkę zanieczyszczeń w wyższe partie atmosfery. Wdychanie takich pyłów może wywoływać kaszel, podrażnienia gardła oraz zaostrzać objawy astmy i chorób układu krążenia. Złota zasada mieszkańca brzmi: przed wyjściem na intensywny trening lub dłuższy spacer zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza w swoim rejonie.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie