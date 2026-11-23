Odbiorcy przebywający na obszarze Gdańska w województwie pomorskim otrzymali w poniedziałek, 23 listopada specjalne ostrzeżenie. W rozesłanym do mieszkańców alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nadało pilny komunikat o treści „KOMUNIKAT: Trwa akcja gaszenia złomu na terenie portu Gdańsk. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz, zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji”.

Ogień na składowisku złomu pojawił się wieczorem w sobotę, 21 listopada i od tamtej pory zastępy straży pożarnej prowadzą tam nieustanną walkę z żywiołem. Gdański urząd miasta przekazał wcześniej, że działania są bardzo trudne oraz czasochłonne z uwagi na specyfikę i ogromną ilość objętego pożarem materiału.

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Narastające zadymienie skłoniło władze samorządowe do wydania apelu skierowanego do osób zamieszkujących pobliskie osiedla, by szczelnie zamknęły okna i nie wychodziły na dwór bez potrzeby. Na te wytyczne szczególną uwagę powinni zwrócić mieszkańcy Nowego Portu, Stogów, Górek Zachodnich oraz Krakowca, którzy znajdują się najbliżej zagrożenia.

O przebiegu zdarzeń Zarząd Morskiego Portu Gdańsk regularnie zawiadamia Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Urzędnicy z gdańskiego magistratu zaznaczają, że wydane wytyczne są działaniem zapobiegawczym, które podyktowane jest rozprzestrzenianiem się ognia i coraz większą ilością dymu.

Przedstawiciele służb mundurowych wzywają do bezwzględnego przestrzegania wydawanych zaleceń oraz zachowania bezpiecznego dystansu od terenu objętego działaniami gaśniczymi.