Życie nad morzem

Nadmorskie miejscowości to dla wielu osób miejsca idealne do życia - kilka minut spacerem do morza, czyste powietrze i klimat, którego nie da się opisać. Takie zdanie w większości mają jednak ci, którzy do kurortów nad Bałtykiem przyjeżdżają na wakacje. Czy jednak życie tam przez cały rok jest tak idealne?

"Złota klatka" nad morzem

Portal Onet postanowił sprawdzić, jak naprawdę wygląda codzienne życie w tym nadmorskim kurorcie, dlatego dziennikarze porozmawiali z jego mieszkańcami. Ich relacje pokazują, że rzeczywistość znacznie odbiega od wakacyjnych wyobrażeń turystów. Jeden z rozmówców, który spędził na Helu ponad 20 lat, określił rodzinną miejscowość mianem „złotej klatki”. Jak wyjaśnił, osoby posiadające rodzinne biznesy związane z turystyką mogą na miejscu dobrze zarabiać. Znacznie trudniej mają jednak ci, którzy nie czerpią korzyści z tej branży. Wysokie ceny, koszty utrzymania i problemy ze znalezieniem mieszkania sprawiają, że życie w popularnym kurorcie niekoniecznie jest tak atrakcyjne, jak mogłoby się wydawać przyjezdnym.

Latem tłumy, zimą pustki. Mieszkańcy mają dość

W sezonie wakacyjnym miejscowość przeżywa prawdziwe oblężenie. Tłumy turystów utrudniają codzienne przemieszczanie się, a wyjazd z półwyspu potrafi być dużym wyzwaniem. Z kolei po zakończeniu wakacji kurort wyraźnie pustoszeje. Zamykają się niektóre lokale, a na ulicach robi się znacznie spokojniej.

Jeden z rozmówców Onetu przyznał, że zimą w mieście robi się smutno. Nie oznacza to jednak, że wszyscy mieszkańcy postrzegają tę porę roku negatywnie. Inny bohater reportażu, 26-letni Filip, który po studiach w Trójmieście wrócił do rodzinnej miejscowości, przekonuje, że Hel ma również swoje uroki poza sezonem. Zwraca uwagę m.in. na lokalne usługi, restauracje i weekendowy ruch turystyczny.

Młodzi wyjeżdżają, a społeczność się starzeje

Odpływ młodych ludzi widać nie tylko w statystykach, ale również w codziennym życiu mieszkańców. Jeden z rozmówców wspominał, że z jego rocznika, który liczył około 50 osób, na miejscu regularnie widuje już tylko trzy lub cztery. Wielu jego dawnych znajomych przeniosło się do Trójmiasta, Warszawy lub innych większych miast.

Hel na pierwszym miejscu rankingu. Dane nie pozostawiają złudzeń

Skalę problemu pokazują dane migracyjne za lata 2021–2025, które wykorzystano w zestawieniu Business Insider Polska. Hel uzyskał ważony wskaźnik migracji na poziomie minus 12,76 i wyprzedził ponad 300 innych polskich miast.

W 2021 r. odnotowano tam 71 wymeldowań i zaledwie 8 zameldowań. W kolejnych latach saldo migracji również pozostawało ujemne:

2022 r. – minus 37 osób,

2023 r. – minus 39 osób,

2024 r. – minus 5 osób,

2025 r. – minus 28 osób.

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Turystyczny raj nie zawsze jest dobrym miejscem do życia

Jak zauważa cytowana przez Onet socjolożka migracji dr inż. Justyna Rokitowska-Malcher z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, potrzeby turystów i stałych mieszkańców są zupełnie inne. Przyjezdni szukają plaży, restauracji i wypoczynku, natomiast osoby mieszkające na miejscu potrzebują przede wszystkim stabilnej pracy, dostępnych mieszkań, usług i infrastruktury. Popularność turystyczna może więc działać na niekorzyść lokalnej społeczności.