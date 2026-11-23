Nie żyje prof. Anita Pawłowska z III LO w Gdyni

W niedzielę za pośrednictwem mediów społecznościowych dyrektor III LO w Gdyni Wiesław Kosakowski powiadomił o odejściu cenionej nauczycielki. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że prof. Anita Pawłowska odeszła w nocy z 20 na 21 listopada.

„Ze smutkiem informuję, że w nocy 20 XI 2026 zmarła Pani Profesor Anita Pawłowska – Znakomita Nauczycielka matematyki oraz Wychowawczyni wielu pokoleń uczennic i uczniów Gdyńskiej Trójki, której była Absolwentką” – napisał w komunikacie dyrektor gdyńskiej szkoły.

Funkcjonujące pod popularną nazwą „Gdyńskiej Trójki” III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP to od lat jedna z najbardziej renomowanych szkół ponadpodstawowych w kraju. Gdyńska placówka słynie z bardzo wysokiego poziomu kształcenia i niezmiennie plasuje się w ścisłej czołówce ogólnopolskich rankingów edukacyjnych.

Dyrektor prosi o uczczenie pamięci prof. Anity Pawłowskiej

W obliczu tej bolesnej straty kierujący placówką dyrektor zaapelował do wszystkich członków społeczności szkolnej, aby wspólnie oddali hołd zmarłej nauczycielce matematyki.

„Uprzejmie proszę o uczczenie pamięci Pani Profesor chwilą ciszy na początku poniedziałkowych lekcji rozpoczynających się o godz. 7:45” – zaapelował w swoim wpisie Wiesław Kosakowski.

W oczach licznych roczników uczniów i absolwentów zmarła zapisała się nie tylko jako wykładowczyni przedmiotu ścisłego, lecz także jako oddana wychowawczyni i prawdziwa mentorka, która przez lata służyła młodzieży wsparciem na kolejnych szczeblach edukacji.

Uczniowie i rodzice wspominają zmarłą nauczycielkę

Opublikowany przez dyrektora komunikat wywołał natychmiastowy odzew, a pod postem pojawiły się dziesiątki wpisów od zrozpaczonych absolwentów, rodziców i przyjaciół szkoły. Autorzy komentarzy zapamiętali prof. Anitę Pawłowską jako niezwykle ciepłą, życzliwą i bez reszty oddaną swojej misji nauczycielkę.

„Ciężko w to uwierzyć… Jeszcze kilka miesięcy temu przygotowywała moją córkę do matury” – skomentowała w mediach społecznościowych jedna z internautek.

Kolejni komentujący zwracali szczególną uwagę na to, jak unikalne podejście miała ona do swoich podopiecznych.

„Matematyka z Panią Profesor to była sama przyjemność. Ciepło, mądrość, szacunek dla innych. Do tej pory pamiętam Jej pogodny głos. Wspaniała nauczycielka. Wielka strata” – napisali we wspomnieniach internauci.

Wśród licznych kondolencji często wymieniano także jej ogromny profesjonalizm, wrodzoną empatię oraz poczucie humoru. „Pani Anita była świetną nauczycielką. Przede wszystkim mądrą, opanowaną i z ogromną klasą oraz empatią” – podkreślił w swoim wpisie jeden z dawnych uczniów liceum.

Absolwenci „Gdyńskiej Trójki” dziękują prof. Anicie Pawłowskiej

W zamieszczanych w sieci pożegnaniach regularnie przewijały się wyrazy ogromnej wdzięczności za wieloletni trud i poświęcenie włożone w edukację młodzieży. Dawni wychowankowie zaznaczali, że pedagog zawsze bezbłędnie dostrzegała potrzeby poszczególnych uczniów, budując na zajęciach klimat sprzyjający zdobywaniu wiedzy.

„Wspaniały nauczyciel i wzór do naśladowania. Indywidualne podejście do każdego, dziękuję za wszystko Pani Profesor” – czytamy we wpisie opublikowanym przez jedną z osób żegnających matematyczkę.

Nagłe odejście prof. Anity Pawłowskiej wstrząsnęło całym środowiskiem skupionym wokół „Gdyńskiej Trójki”. W pamięci wielu roczników zostanie ona na zawsze jako pedagog wykraczający poza samo nauczanie matematyki, który nieustannie motywował, dawał oparcie i pomagał młodym ludziom w odnalezieniu życiowej ścieżki.

Przedstawiciele gdyńskiego liceum opublikowali także szczegóły dotyczące ceremonii pogrzebowej prof. Anity Pawłowskiej. Uroczystości żałobne szanowanej matematyczki rozpoczną się w sobotę, 28 listopada, o godzinie 11.30 w kaplicy zlokalizowanej na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni. Właśnie tam obecni uczniowie, dawni absolwenci, grono pedagogiczne i wszyscy pragnący oddać jej ostatni hołd będą mogli pożegnać wychowawczynię wielu pokoleń młodzieży z „Gdyńskiej Trójki”.