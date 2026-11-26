Tak wyglądały choinki w czasach PRL-u

Choinka z czasów PRL wyglądała zupełnie inaczej niż ta, którą znamy ze współczesnych obrazków. Wówczas nikt nie myślał o tym, aby wszystko było ze sobą spójnie kolorystycznie - wręcz przeciwnie - na choince znajdowało się niemal wszystko, bo liczył się tylko świąteczny nastrój i to, by choć na chwilę zapomnieć o szarej rzeczywistości. Właśnie kolorowa i nieco szalona choinka pozwalało na taką chwilę zapomnienia.

Szklane bombki, anielskie włosy i łańcuchy z papieru

Na gałązkach królowały szklane bombki, często w intensywnych kolorach, takich jak czerwony, złoty, srebrny czy zielony. Popularne były również ozdoby w kształcie grzybków, szyszek, sopli, domków i zwierzątek. Nie brakowało także ręcznie wykonywanych dekoracji z papieru, bibuły czy słomy.

Charakterystycznym elementem były również długie, błyszczące łańcuchy, anielskie włosy oraz kolorowe lampki. Całość często uzupełniał czubek w kształcie gwiazdy lub szpica. Wizaulizacje takich choinek znajdziecie w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Choinki w stylu PRL

7

Moda na choinki w stylu PRL wraca

Choć przez lata dużą popularnością cieszyły się nowoczesne, minimalistyczne dekoracje, dziś coraz więcej osób szuka inspiracji w dawnych świątecznych tradycjach. Choinki w stylu PRL ponownie pojawiają się w polskich domach. Niektórzy celowo rezygnują z jednolitych zestawów ozdób i stawiają na różnorodność, kolory oraz dekoracje przypominające te sprzed kilkudziesięciu lat.

Taki sposób dekorowania drzewka ma swój urok. Nie chodzi w nim o idealny efekt rodem z katalogu wnętrzarskiego, ale o przytulność, wspomnienia i rodzinny charakter świąt.