Wybór studiów to ważna decyzja

Wybór studiów to decyzja, która co roku pochłania mnóstwo myśli maturzystom i nie tylko. Nic w tym dziwnego, bowiem właśnie od tego w dużej mierze zależy to, jak wyglądać będzie przyszłośc i kariera zawodowa. Wiele osób zastanawia się tym samym, które studia najlepiej wybrać, aby po ich ukończeniu móc liczyć na wysokie zarobki niemal od razu. Okazuje się, że jednym z takich kierunków jest prawo.

Prawo to kierunek przyszłości i klucz do bogactwa?

Prawo to kierunek, który od lat cieszy się dużą popularnością, lecz nie każdy zdaje sobie sprawę, że właśnie taka ścieżka daje wiele możliwości zawodowych. Absolwenci nie muszą bowiem skończyć w kancelarii adwokackiej czy jako radcy prawni. Mogą też znaleźć zatrudnienie w dużych firmach, korporacjach, bankach, gdzie często stawki są bardzo korzystne.

Co więcej, zmieniające się przepisy i coraz większe wymagania nakładane na przedsiębiorstwa sprawiają, że zapotrzebowanie na osoby znające się na prawie pozostaje duże. Szczególnie cenieni są specjaliści, którzy oprócz wykształcenia prawniczego mają również wiedzę z zakresu nowych technologii, ochrony danych czy cyberbezpieczeństwa.

Takie pensje czekają na najlepszych

Zarobki w tej branży mogą być naprawdę wysokie, co pokazują dane z raportu Manpower przytoczone przez Forsal.pl. Prawnicy rozpoczynający karierę w firmowych działach prawnych, na stanowiskach juniorskich, mogą liczyć na wynagrodzenie od 7 do 10 tys. zł brutto miesięcznie. Wraz ze zdobywaniem doświadczenia pensje rosną. Specjaliści ds. prawnych zarabiają od 11 do 18 tys. zł, a starsi specjaliści nawet 25 tys. zł brutto. Najwyższe wynagrodzenia otrzymują dyrektorzy działów prawnych, których miesięczne pensje mogą sięgać nawet 50 tys. zł brutto.

Tu zarobki sięgają nawet 53 tys. zł miesięcznie

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Jak dostać się na prawo? Te przedmioty warto zdawać na maturze

Osoby, które myślą o studiach prawniczych, powinny już na etapie przygotowań do matury zastanowić się nad wyborem przedmiotów. Nie ma jednego zestawu egzaminów wymaganego na wszystkich uczelniach, ponieważ każda z nich ustala własne zasady rekrutacji. Zazwyczaj jednak duże znaczenie mają wyniki z języka polskiego, języka obcego, historii czy wiedzy o społeczeństwie.